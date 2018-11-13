برلماني: تكريم الوحدات المحلية المتميزة يؤدي لتكثيف الجهود في العمل

قال النائب بدير عبد العزيز عضو لجنة البيئة والطاقة بمجلس النواب، إن إطلاق وزارة التنمية المحلية لمسابقة أفضل "عاصمة- محافظة – مدينة – حي – مركز – قرية" ستخلق روح المنافسة والحث علي العمل للارتقاء بنظافة المحافظات وتطويرها.



وأضاف بدير أن هذا القرار جاء متأخرا حيث كان يجب صدوره منذ فترة للارتقاء بمستوى المحافظات في كافة الجوانب، مشيرا الي ان تكريم الوحدات المحلية المتميزة فى جميع الجوانب، سيؤدي الي تكثيف العمل والجهود.



وأكد عضو لجنة البيئة والطاقة بالبرلمان، ان المواطن سيكون له دور في هذا الامر، من حيث تنظيف الشوارع وعدم القاء القمامة، موضحا أهمية تنفيذ برامج للتوعية للتعامل مع مشاكل القمامة والتي اننشرت بشكل كبير، وشوهت المظهر الحضاري لدينا.



كان الدكتور خالد قاسم، المتحدث الرسمي باسم وزارة التنمية المحلية، مستشار الوزير للمعرفة، قد أعلن عن بدء التنسيق مع المحافظات؛ للإعلان عن انطلاق مسابقة أفضل "عاصمة محافظة – مدينة – حي – مركز – قرية" على مستوى الجمهورية، والتى تستهدف تحفيز القيادات والارتقاء بمستوى أداء الإدارة المحلية.