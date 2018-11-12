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أخبار العالم

خاطفون يفرجون عن آخر من تبقى من 80 تلميذا مخطوفا في الكاميرون

الإثنين 12/نوفمبر/2018 - 08:38 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
رويترز
كشف قس يقود مفاوضات الإفراج عن رهائن ومسؤول محلي إن الخاطفين أفرجوا اليوم الاثنين عن آخر من تبقى من نحو 80 تلميذا أخذوا رهائن الأسبوع الماضي في هجوم على مدرسة غرب الكاميرون.

وخطف مسلحون الأطفال ومدير المدرسة وبالغين آخرين في بامندا وهي مركز في المنطقة المضطربة الناطقة بالإنجليزية في الكاميرون حيث يحارب انفصاليون لإقامة دولة تدعى أمازونيا.

وكان قد أفرج عن معظم الأطفال الأسبوع الماضي لكن صبيين ومدير المدرسة وأحد المشرفين على عنابر النوم ظلوا رهن الاحتجاز.

وقال لويس بيجني وهو متحدث باسم حكومة المنطقة دون الخوض في تفاصيل "أستطيع أن أؤكد أن كل الرهائن أحرار".

كما أكد القس صامويل فونكي الذي كان يتفاوض على الإفراج عنهم بأن الخاطفين أفرجوا عن الجميع.

واتهم القس والجيش الكاميروني انفصاليين ناطقين بالإنجليزية بارتكاب جريمة الخطف. ومنع الأطفال من الذهاب للمدرسة هو أسلوب مفضل للجماعات المسلحة التي تقول إن المدارس تستخدم لنشر الدعاية الحكومية.

ونفى متحدث باسم الانفصاليين ذلك وقال إن الجيش الكاميروني هو الذي نفذ عملية الخطف.
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