حفل للمايسترو سليم سحاب بجامعة القاهرة .. الخميس

أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة عن تنظيم الجامعة لحفل فنى للمايسترو سليم سحاب الخميس المقبل.



أكد الخشت عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" أن الدعوة مفتوحة للطلاب والأساتذة والعاملين، واصفا الحفل بأنه من زمن الفن الجميل.



وأضاف الخشت أن الحفل يقام على مسرح جامعة القاهرة بالتعاون مع وزارة الشباب، موجها التحية لوزير الشباب الدكتور أشرف صبحي.

