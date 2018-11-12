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أخبار العالم

طيران الاحتلال يقصف منزلا لإحدى عائلات قطاع غزة ..فيديو

الإثنين 12/نوفمبر/2018 - 08:40 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
حسام رضوان
نشرت وكالة "فلسطين برس" مقطع فيديو لطائرة حربية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي أثناء قصفها منزلا لعائلة ضهير، إحدى عائلات قطاع غزة.

ويشهد قطاع غزة منذ الأمس قصفا متبادلا بين المقاومة وجيش الاحتلال.

وأعلن جيش الإحتلال قبل قليل إصابة 19 إسرائيليا بصواريخ أطلقت من قطاع غزة على مستوطنات قرب القطاع.

كما شن الطيران الإسرائيلي هجمات على 20 موقعا في غزة وأوقع 3 قتلى فلسطينيين و3 جرحى.

واستهدفت صواريخ فلسطينية عددا من المستوطنات المحيطة بغزة، وأطلقت صافرات الإنذار في المستوطنات.


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