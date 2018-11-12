عمرو عبد الحميد: مصر دولة فاعلة في حل الأزمة الليبية.. فيديو

قال الإعلامي عمرو عبد الحميد، إن هناك رغبة حقيقية وصادقة من جانب القيادة المصرية والشعب، لعودة الاستقرار إلى ليبيا حتى تكون خالية من الجماعات الإرهابية.





وأضاف "عبد الحميد"، خلال تقديمه برنامج "رأي عام"، أن ليبيا تعتبر ضلعًا أساسيًا في أضلاع الأمن القومي المصري، معقبًا: «نريد عودة ليبيا دولة مزدهرة ومتقدمة وخالية من الجماعات المتطرفة».





وأكد أن الرئيس السيسي سافر إلى إيطاليا لحضور مؤتمر عن ليبيا، موضحًا: «الرئيس السيسي سوف يحضر قمة مصغرة للدول المعنية بالشأن الليبي»، مضيفا: «مصر دولة فاعلة في البحث بصدق عن حلول حقيقية للأزمة الليبية».