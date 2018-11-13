التنمية المحلية تبدأ التنسيق لانطلاق مسابقة أفضل عاصمة ومدينة وحي وقرية.. والنواب: تقوي روح المنافسة والتكريم يؤدي لتكثيف العمل.. وبرلمانية: يوجد نقص في العمالة المسؤولة عن النظافة

الفيومي: مسابقات تجميل المحافظات والمدن تقوي روح المنافسة للمواطنين

بدير عبد العزيز: المواطن له دور كبير في تنفيذها

ثريا الشيخ: إطلاقها له مردود إيجابي في تحقيق التنمية بكل جوانبها





أعلن الدكتور خالد قاسم، المتحدث الرسمي باسم وزارة التنمية المحلية، عن بدء التنسيق مع المحافظات؛ للإعلان عن انطلاق مسابقة أفضل "عاصمة محافظة – مدينة – حي – مركز – قرية" على مستوى الجمهورية، والتى تستهدف تحفيز القيادات والارتقاء بمستوى أداء الإدارة المحلية، مضيفا ان المحافظات تستعد الان للاشتراك بالمسابقة والاهتمام بالموضوعات التي تركز عليها.





وأشاد برلمانيون بهذه الخطوة، حيث أكدوا أنها تعمل علي إشعال روح المنافسة من جديد للارتقاء بالمحافظات والمدن في كافة الجوانب، فضلا عن دور الشباب واستغلال حماسهم وطاقاتهم وارائهم المختلفة في الحفاظ علي تجميل الشوارع والحفاظ على المظهر الجمالى والحضارى للمدن.





في البداية قال النائب محمد الفيومي عضو لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب، إن البدء في إطلاق مسابقة أفضل "عاصمة محافظة – مدينة – حي – مركز – قرية" علي مستوي الجمهورية؛ شىء ايجابي يوضح جهود وزارة التنمية المحلية ومحاولتها للارتقاء بالمنظومة.





واضاف أن هذا النوع من المسابقات يقوي روح المنافسة بين الجميع، وكذلك روح المشاركة في الارتقاء بالمحافظة في كافة الجوانب "البيئية"، كالحفاظ علي النظافة العامة، وتشجير الكثير من المناطق، و"الصحية" كالقضاء علي مصادر التلوث.





وأوضح الفيومي، أنه ستكون هناك استجابة كبيرة من المواطنين، والشباب واستغلال طاقتهم في تجميل الشوارع والميادين ونشر التوعية والحفاظ علي المظهر الحضاري للمدن.





من جانبه قال النائب بدير عبدالعزيز عضو لجنة البيئة والطاقة بمجلس النواب، إن هذه الخطوة ستخلق روح المنافسة والحث علي العمل للارتقاء بنظافة المحافظات وتطويرها.





وأضاف بدير أن هذا القرار جاء متأخرا حيث كان يجب صدوره منذ فترة للارتقاء بمستوى المحافظات في كافة الجوانب، مشيرا الي ان تكريم الوحدات المحلية المتميزة فى جميع الجوانب، سيؤدي الي تكثيف العمل والجهود.





وأكد عضو لجنة البيئة والطاقة بالبرلمان، ان المواطن سيكون له دور في هذا الامر، من حيث تنظيف الشوارع وعدم القاء القمامة، موضحا أهمية تنفيذ برامج للتوعية للتعامل مع مشاكل القمامة والتي اننشرت بشكل كبير، وشوهت المظهر الحضاري لدينا.





فيما أشادت النائبة ثريا الشيخ عضو لجنة البيئة والطاقة بمجلس النواب بإعلان وزارة التنمية المحلية عن مسابقة تجميل المحافظات والأحياء وتحفيزهم للارتقاء بها، مؤكدة ان ذلك سيكون له مردود إيجابي في تحقيق التنمية في كافة الجوانب.





وأضافت الشيخ انه ستكون هناك منافسات قوية، ينتج عنها نتائج إيجابية تصب في صالح المواطن، مؤكدة أهمية توفير إمكانيات تساعد على تحقيق التطور والتنظيم في كافة الجوانب.



