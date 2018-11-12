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خالد أبوبكر: السيسى يشارك فى قمة باليرمو واقفا على قدمين ثابتتين.. فيديو

الإثنين 12/نوفمبر/2018 - 10:19 م
صدى البلد
حمزة شعيب
أكد الإعلامي خالد أبوبكر، انطلاق مؤتمر اليوم "باليرمو" حول الأزمة الليبية بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، معقبا: "السيسى يقف على قدمين ثابتتين، لوجود جيش من خلفه يؤمن حدوده".

وتابع "أبو بكر"، خلال برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن القمة المصغرة حول ليبيا هامة للأوروبيين، حيث أن أي خلل في ليبيا يؤثر على أوروبا، لافتًا إلى أن 80% من اللعبة الليبية في أيدي مصر.

حيث توجه الرئيس السيسي إلى باليرمو الإيطالية اليوم للمشاركة في القمة المصغرة حول ليبيا.
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