وزارة الخارجية اللبنانية تدين العدوان على قطاع غزة



ودعت وزارة الخارجية اللبنانية - في بيان لها مساء اليوم - المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري "لوقف الغارات والقصف الوحشي" الذي تتعرض له الأحياء السكنية، مقدمة العزاء إلى "أهالي الشهداء الأبرياء الذين سقطوا نتيجة هذا العدوان".

أدانت وزارة الخارجية اللبنانية، العدوان الإسرائيلي الذي يتعرض له قطاع غزة، مشيرة إلى أنه يستهدف المدنيين الآمنين.