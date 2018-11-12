وزارة الخارجية اللبنانية تدين العدوان على قطاع غزة

أدانت وزارة الخارجية اللبنانية، العدوان الإسرائيلي الذي يتعرض له قطاع غزة، مشيرة إلى أنه يستهدف المدنيين الآمنين.
ودعت وزارة الخارجية اللبنانية - في بيان لها مساء اليوم - المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري "لوقف الغارات والقصف الوحشي" الذي تتعرض له الأحياء السكنية، مقدمة العزاء إلى "أهالي الشهداء الأبرياء الذين سقطوا نتيجة هذا العدوان".
ودعت وزارة الخارجية اللبنانية - في بيان لها مساء اليوم - المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري "لوقف الغارات والقصف الوحشي" الذي تتعرض له الأحياء السكنية، مقدمة العزاء إلى "أهالي الشهداء الأبرياء الذين سقطوا نتيجة هذا العدوان".