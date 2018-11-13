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منوعات

آسف على محنتي.. آخر كلمة رددها طفل توفي بين ذراعي أمه بسبب السرطان.. صور

الثلاثاء 13/نوفمبر/2018 - 04:40 ص
صدى البلد
أحمد شريف
"آسف على محنتي".. كلمات قالها طفل، بعمر 5 سنوات، لأمه، قبل وفاته وهو بين ذراعيها، بسبب مرضه بالسرطان؛ اعتذارا عن محنته التي سببها لأسرته.

ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل"، خمن الأطباء بأن الطفل تشارلي بروكتور سيعيش لايام في الشهر الماضي، بعد تشخيص إصابته بنوع نادر من سرطان الكبد في مرحلة الطفولة في عام 2016.

و حاول والدا الطفل ، أمبر شوفيلد ، وعمرها 24 سنة ، وبن بروكتور ، أن يجمعا ما يكفي من المال ليجريا له عملية زراعة كبد لابنهما في الولايات المتحدة؛ لكنهما جمعا نصف المبلغ المطلوب وهو 855،580 جنيه إسترليني.

وكان الطفل البالغ من العمر خمس سنوات توفي بين ذراعي أمه مساء السبت ، بعد أن قال لها: "أنا آسف على هذا".

ونشرت الأم، من منطقة أكرينجتون بمدينة لانكشاير البريطانية، صورة لصبيها الصغير مزين بأجنحة الملاك لتعلن خبر موته المأساوي للآلاف من الناس الذين كانوا يتابعون قصته خلال عطلة نهاية الأسبوع بما في ذلك نجم البوب الشهير "بينك".
آسف على محنتي.. آخر كلمة رددها طفل توفي بين ذراعي أمه بسبب السرطان.. صور
آسف على محنتي.. آخر كلمة رددها طفل توفي بين ذراعي أمه بسبب السرطان.. صور
آسف على محنتي.. آخر كلمة رددها طفل توفي بين ذراعي أمه بسبب السرطان.. صور
آسف على محنتي.. آخر كلمة رددها طفل توفي بين ذراعي أمه بسبب السرطان.. صور
آسف على محنتي.. آخر كلمة رددها طفل توفي بين ذراعي أمه بسبب السرطان.. صور
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