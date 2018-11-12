محمد رشاد يحتفل بتخطي إحساسي مليون مشاهدة

احتفل المطرب الشاب، محمد رشاد، بتخطى أغنيته "احساسي"، أكثر من مليون مشاهدة، بعد أسبوع من طرحها.



وجه رشاد، الشكر لجمهوره على سماع الأغنية، وعلق على موقع "انستجرام" قائلًا: "أول مليون مشاهدة حقيقية على اليوتيوب بفضل ربنا بحبكم ولسة".



طرح المطرب الشاب محمد رشاد، نجم برنامج المواهب "أرب أيدل" أغنيته الجديدة والتي تحمل عنوان "إحساسي"، وذلك عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب".



"أحساسي" من كلمات عمرو المصرى، وألحان علاء الراوي ومن توزيع عمر إسماعيل.



وكان محمد رشاد قد ألغى حفل زفافه على مذيعة الراديو مي حلمي قبل الحفل بساعات قليلة بعد نشوب خلاف بينهما، حيث أكد البعض أنهما سيعودان إلى بعضهما ولكن بدون حفل زفاف كبير كما كان مخططًا.