إليسا ترد علی شائعة وفاتها بإطلالة مثيرة

ظهرت المطربة اللبنانية إليسا بإطلالة مثيرة للغاية، وذلك للرد علی الشائعة التي ترددت حول تعرضها لحادث أثناء تواجدها في مدينة دبي بالإمارات، وذلك خلال حضورها أحد الاحتفالات الخاصة بـ ماركة جيفينشي العالمية.



وقد ارتدت إليسا بلوزة من اللون الأسود الشفافة، وبأكمام طويلة، وعليها بنطال باللون الأسود، وهو ما أبرز من رقة إطلالتها.



وقد تركت شعرها منسدل علی أكتافها بشكل انسيابي، وهو ما تناسب مع إطلالتها، واختارت وضع بعض اللمسات البسيطة من الميك اب لتبرز من جمال إطلالتها فقد اعتمدت وضع اللون الروز كأحمر شفاه.



وقد أكملت إطلالتها بإرتداء حذاء وحقيبة مميزتين باللون الأسود، مع اختيار قرطين باللون الفضي، وهو ما أبرز من جمال إطلالتها.



وإليكم الصورة التي نشرتها عبر حسابها الإلكتروني علی انستجرام، وشهدت إعجابا كبيرا من قبل متابعينها.