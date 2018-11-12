الحشد الشعبي : إحباط تسلل لـ داعش بمحافظة ديالي العراقية



وقال اللواء 110 في الحشد - في بيان نقلته قناة ( الإخبارية ) العراقية - إن أفراد قوات الحشد الشعبي تمكنوا من إحباط محاولة تسلل لتنظيم "داعش" الإرهابي في أطراف ناحية السعدية شمال شرقي ديالى.



يذكر أن القوات العراقية أعلنت في وقت سابق القضاء على تنظيم " داعش" الإرهابي بالأراضي العراقية والاستمرار في ملاحقة الخلايا النائمة.

أعلن الحشد الشعبي العراقي، اليوم الاثنين، إحباط محاولة تسلل عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي شمال شرقي محافظة ديالى.