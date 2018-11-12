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أخبار العالم

الحشد الشعبي : إحباط تسلل لـ داعش بمحافظة ديالي العراقية

الإثنين 12/نوفمبر/2018 - 10:21 م
إحباط تسلل لتنظيم
إحباط تسلل لتنظيم "داعش" بمحافظة ديالي العراقية
أعلن الحشد الشعبي العراقي، اليوم الاثنين، إحباط محاولة تسلل عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي شمال شرقي محافظة ديالى.

وقال اللواء 110 في الحشد - في بيان نقلته قناة ( الإخبارية ) العراقية - إن أفراد قوات الحشد الشعبي تمكنوا من إحباط محاولة تسلل لتنظيم "داعش" الإرهابي في أطراف ناحية السعدية شمال شرقي ديالى.

يذكر أن القوات العراقية أعلنت في وقت سابق القضاء على تنظيم " داعش" الإرهابي بالأراضي العراقية والاستمرار في ملاحقة الخلايا النائمة.
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