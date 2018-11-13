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تعليم

شوقي يشهد احتفال إطلاق تقرير البنك الدولي حول التعليم في الشرق الأوسط

الثلاثاء 13/نوفمبر/2018 - 02:48 ص
وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
ياســـمين بدوي
تنظم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حفلا، اليوم الثلاثاء، بالتعاون مع البنك الدولي؛ لإطلاق التقرير الجديد للبنك الدولي حول "التعليم في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، تحت عنوان "التوقعات والتطلعات: إطار عمل جديد للتعليم في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا".

وقد اختارت مجموعة البنك الدولي، محافظة القاهرة، منصة للحدث؛ تقديرًا للإصلاحات التي تنفذها الحكومة المصرية في قطاع التعليم.

ومن المقرر أن يتم تنظيم الحفل بحضور الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، فى تمام الساعة الثانية ظهرًا، بأحد الفنادق بمنطقة الزمالك.
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