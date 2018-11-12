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أخبار العالم

رئيس المفوضية الأوروبية قلق بشأن علاقات إيطاليا مع الاتحاد الأوروبي

الإثنين 12/نوفمبر/2018 - 10:22 م
رئيس المفوضية الأوروبية
رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر
أ ش أ
أعرب رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر عن قلقه إزاء علاقات إيطاليا مع الاتحاد الأوروبي ، لا سيما بعد أن رفضت المفوضية مسودة ميزانية روما لعام 2019 قائلة إنها تنتهك قواعد التكتل بشأن الإنفاق العام.

وقال يونكر، في تصريحات لقناة "إن تي في" التلفزيونية ألمانية، إن القادة الإيطاليين يتخذون خطوات ليس فقط بعيدة عما تعهدوا به، بل أيضًا بعيدًا عن الحد الأدنى لمتطلبات القواعد المعروفة بـ "ميثاق الاستقرار والنمو" النقدي التي حددها الاتحاد الأوروبي.

وكانت المفوضية الأوروبية قد رفضت ، في أواخر الشهر الماضي ، مسودة ميزانية إيطاليا لعام 2019 ، وطلبت من روما تقديم مسودة جديدة في غضون ثلاثة أسابيع (أي تقدم غدًا الثلاثاء/) أو مواجهة إجراءات انضباطية في وقت لاحق من الشهر الجاري.
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