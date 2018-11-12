خبير اقتصاد يطرح حلولا لمواجهة معدلات الدين المرتفعة

عدد الدكتور أحمد عبد الحافظ، الخبير الاقتصادي، مجموعة من الإجراءات المطروحة أمام الحكومة والبنك المركزي لمواجهة معدلات الدين المرتفعة، منها: ضرورة الاجتماع مع قيادات البنوك المصرية لخفض حجم الدين الداخلي لمصر.



وطالب الخبير الاقتصادي، في تصريحات سابقة لـ "صدى البلد"، البنوك المحلية بتحمل المسئولية الوطنية خلال المرحلة بما تتضمنه من إجراءات وقرارات اتخذتها الحكومة نحو الإصلاح، بإجراء مشاورات مع البنك المركزي لخفض حجم الدين الداخلي لمصر الذي تصدره وزارة المالية في صورة سندات وأذون خزانة تشتريها البنوك بمعدلات فائدة كبيرة لسد عجز الموازنة.



كما طالب بالتفاوض مع الدول الدائنة لمصر من أجل تخفيض حجم ديون مصر الخارجية، مشيرًا إلى خفض مصر حجم ديونها الخارجية في بداية برنامج الإصلاح الاقتصادي عام 1991.



ولفت الخبير الاقتصادي، إلى بدء مصر في اتخاذ مجموعة من القرارات والإجراءات الجريئة للقضاء على عجز الموازنة من خلال الاتجاه التدريجي نحو خفض الدعم والمزيد من الإصلاحات الضريبية التي ترفع من عوائد الخزانة العامة للدولة، مشددا على أهمية استغلال تلك النقاط في التفاوض مع الدول الدائنة لمصر في خفض حجم الديون الأجنبية، متوقعا نجاح المفاوضات لصالح مصر.



أظهر أحدث تقرير أصدره الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن أكثر من ثلث الدين الخارجي لمصر يتمثل في قروض من المؤسسات الدولية والإقليمية، وقروض ثنائية ميسرة بقيمة تخطت 26 مليار دولار حتي نهاية عام 2017، وذلك تزامنًا مع صدور تقارير دولية تحذر من مستوى الديون الحالية في مصر.