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المعالجة الصحفية لشئون المؤسستين العسكرية والأمنية.. رسالة دكتوراه بإعلام القاهرة

الثلاثاء 13/نوفمبر/2018 - 04:45 ص
صدى البلد
عمر سلامة
تُناقش في الثانية من ظهر اليوم، الثلاثاء، بكلية الإعلام جامعة القاهرة، رسالة الدكتوراه المقدمة من الباحثة ميادة محمد صادق عبد الرحمن، وعنوانها: "أُطر المعالجة الصحفية لشئون المؤسستيْن العسكرية والأمنية المصريتيْن: دراسة تحليلية على عينة من الصحف العربية والأجنبية في الفترة من 2011 حتى 2014".

وأشرف على الرسالة، الدكتورة نجوى كامل عبد الرحيم، أستاذ الصحافة بكلية الإعلام جامعة القاهرة، والدكتورة ماجدة عبد المُرضي، أستاذ الصحافة المساعد بكلية الإعلام جامعة القاهرة.

ويناقش الرسالة، كل من الدكتور شريف درويش اللبان، أستاذ الصحافة وتكنولوجيا الاتصال ووكيل كلية الإعلام جامعة القاهرة، واللواء أركان حرب الدكتور سمير فرج، مدير إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة المصرية الأسبق.
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