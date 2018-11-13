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أخبار البلد

النقابات الطبية ترفض بالإجماع تجديد رخصة مزاولة المهنة

الثلاثاء 13/نوفمبر/2018 - 08:37 ص
صدى البلد
محمد غالي
قال الدكتور محيي الدين عبيد، نقيب عام صيادلة مصر، ورئيس اتحاد الصيادلة العرب، إنه تم مناقشة عدد من الموضوعات، خلال اجتماع المجلس الأعلى للجامعات لوضع مقترح النقابة حول تجديد ترخيص مزاولة مهنة الصيدلة والمدة الزمنية اللازمة للترخيص وشروط ومعايير التجديد، إضافةً إلى تحديد من هي الجهة المسئولة عن اعتماد هذه الشروط والمعايير.

ونوه نقيب صيادلة مصر، بأن الاجتماع انتهى إلى رفض نهائي لتجديد رخصة مزاولة المهنة للأعضاء الحاليين، مؤكدًا أنه لا مساس نهائيًا بالأعضاء المقيدين بالنقابة. 

وأشار إلى أن النقابات الطبية، أبدت موافقة مبدئية على إجراء امتحان الترخيص للدفعات الحديثة التي سوف تلتحق بكليات الصيدلة في الأعوام القادمة، وسوف يتم إعادة الترخيص كل خمس سنوات للدفعات الجديدة فقط.

وكان المجلس الأعلى للجامعات، قد عقد اجتماعًا موسعًا لمناقشة تجديد ترخيص مزاولة مهنة الصيدلة والمدة الزمنية اللازمة للترخيص وشروط ومعايير التجديد، برئاسة الدكتور حسام عبد الغفار، القائم بأعمال الأمين العام للمجلس الأعلي للجامعات وبحضور نقباء الأطباء البشريين والأسنان والعلاج الطبيعي والعلوم الصحية، ورؤساء قطاعات المجلس الأعلي للجامعات والدكتور ماهر الدمياطي، رئيس لجنة قطاع الصيدلة، والدكتور هشام قطامش، أمين عام لجنة قطاع طب الأسنان بالمجلس الأعلي للجامعات، والدكتور حريص الشيخ، رئيس لجنة قطاع التمريض.

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