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محافظات

محافظ القاهرة يشدد على رؤساء الأحياء بالتواجد يوميا في الشارع

الثلاثاء 13/نوفمبر/2018 - 03:41 ص
صدى البلد
عبد العزيز جمال
طالب اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، رؤساء الأحياء، بالتواجد الدائم في الشارع على مدار اليوم، والتفاعل مع مشاكل المواطنين، وإيجاد الحلول السريعة لها، ومتابعة العاملين بالحي، واستبعاد المقصرين.

وأكد المحافظ على تطبيق مبدأ الثواب والعقاب في تحفيز العاملين، مشيرًا الي ان احياء المنطقة الشرقية كانت الاعلي في الاستجابة لشكاوي المواطنين بنسبة 82%، والمنطقة الجنوبية بنسبة 73% .

وشدد عبد العال على سرعة ازالة جميع الاعلانات والملصقات المشوهة على الاسوار، وتحرير محاضر وغرامات ضد المعلن، وإحالته للنيابة؛ لتطبيق القانون، وكذلك استمرار خطة جميع الاحياء بالمناطق الاربعة للرفع الفوري للسيارات المتروكة والمهملة بشوارع القاهرة بالتنسيق مع المرور.
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