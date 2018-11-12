بوجدانوف : زيارة بيدرسن إلى روسيا من شأنها مساعدته في استلام مهامه

قال نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوجدانوف إن روسيا أرسلت دعوة للمبعوث الأممي الجديد إلى سوريا، غير بيدرسن ، لافتًا إلى أن إتمام الزيارة بشكل سريع سيسهل عليه استلام المهام والمشاركة في الحلّ السياسي في سوريا.



وأضاف بوجدانوف ، في تصريح خاص لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، على هامش مؤتمر من (أجل ليبيا) الذي يقام في باليرمو، حول المبعوث الأممي الجديد إلى سوريا ، "لقد دعيناه إلى موسكو، لكن السؤال هنا متى يستلم المهام من دي ميستورا ، الآن يقولون أنه يمكن أن يكون خلال بضعة الأيام الأولى من شهر ديسمبر ، لكن الاستلام الفعلي للمهام من المتوقع أن يتم في أواخر ديسمبر، والوقت هذا سيكون لنقل المهام".



وحول الدعوة ، قال بوجدانوف " نحن دعونا بيدرسن لزيارة موسكو ، وبرأينا كلما أسرع بهذه الزيارة فإنها ستسهل عليه استلام مهامه بشكل أسرع ، وسيكون الأمر جيدا بالنسبة لنا لأنه يوجد الكثير من الأمور العاجلة التي لا تحتمل التأجيل بخصوص سوريا ، وأهمها عمل اللجنة الدستورية والمسار السياسي، ولقاءات بصيغة أستانا، وكما تعملون الأمم المتّحدة هي أحد الأطراف المراقبة لهذه الاجتماعات ، لذلك من سيكون يمثل الأمم المتّحدة في أواخر نوفمبر، بيدرسن أو دي ميستورا هم يقررون ونحن نرحب بالاثنين، لكن يهمنا أن تبقى هذه الصيغة فاعلة".