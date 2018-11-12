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أخبار العالم

هيئة الأسرى الفلسطينيين: وضع الأسرى المرضى يستدعي تدخلا دوليا

الإثنين 12/نوفمبر/2018 - 10:16 م
رئيس هيئة شؤون الأسرى
رئيس هيئة شؤون الأسرى الفلسطينيين اللواء قدري أبو بكر
أ ش أ
قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين اللواء قدري أبو بكر، اليوم الاثنين، إن وضع الأسرى المرضى في سجون الاحتلال الإسرائيلية صعب ومأساوي.

وانتقد أبو بكر- خلال زيارته ووفد من الهيئة، للأسيرة المحررة رانيا جبارين في مدينة رام الله، والتي تعاني من تفشي مرض السرطان في الكبد والفك والثدي، بسبب سياسة الاهمال الطبي المتعمد خلال فترة اعتقالها التي استمرت لخمس سنوات ونصف- الصمت الدولي حيال الجرائم التي ترتكبها إدارة السجون بحق الأسرى، وعدم وجود إرادة دولية للضغط على سلطات الاحتلال، لاحترام حقوق الأسرى، وتقديم العلاجات اللازمة لهم، رغم ان عددا كبيرا منهم مصاب بأمراض صعبة وخطيرة كالسرطان والشلل وأمراض القلب والأمعاء وغيرها.

وأضاف أن عدد المرضى في صفوف الأسرى يزداد بشكل ملحوظ، حيث يعاني المئات منهم من أمراض متفاوتة الخطورة، وهم بحاجة إلى العلاج الحقيقي واللازم لأوضاعهم التي تزداد صعوبة مع مرور الأيام.
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