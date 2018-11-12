رئيس جمهورية العراق يختتم جولته الخليجية ويعود إلى بغداد



وقال مكتب رئيس الجمهورية - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" الفضائية - إن "رئيس الجمهورية برهم صالح عاد مساء اليوم الإثنين إلى العاصمة بغداد بعد ختام زيارة رسمية إلى دولة الكويت والإمارات العربية المتحدة".



وأضاف أن "الزيارة تضمنت العديد من الجولات والمباحثات واللقاءات المثمرة والناجحة التي ركزت على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية والمصالح المشتركة"، مشيرا إلى "أنها أعطت رؤية واضحة وجديدة عن تطلعات العراق وما يسعى إليه من علاقات مع جيرانه ومحيطه العربي".



يذكر أن رئيس الجمهورية برهم صالح زار يوم أمس الكويت والتقى بالمسؤولين فيها، إضافة إلى أنه قام اليوم بزيارة إلى دولة الإمارات وبحث مع المسؤولين فيها العلاقات الثنائية وسبل تطويرها.

اختتم رئيس الجمهورية العراقي برهم صالح، مساء اليوم الإثنين، جولته الخليجية وعاد إلى العاصمة بغداد.