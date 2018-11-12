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أخبار البلد

خلود زهران: تعلمت من الإبراشي.. ولن أنتقل للحياة

الإثنين 12/نوفمبر/2018 - 11:52 م
صدى البلد
أمل مجدى
قالت الإعلامية خلود زهران، مقدمة برنامج كل يوم مع الإعلامى وائل الإبراشى على قناة أون، إنه لا صحة لما يتردد عن تركي قناة أون، وذهابى لقناة الحياة ولا أعرف مصدر هذه الشائعة.

وأضافت فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد": الحمد لله سعيدة بتجربتى مع الإعلامى وائل الإبراشى وهى مهمة جدًا بالنسبة لى، وردود الفعل حول البرنامج جيدة جدًا.

وأكدت أنها تعلمت منه كثيرا من الأشياء أهمها التحقيقات فهو أقوى صحفى تحقيقات فى مصر.
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