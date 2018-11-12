ماجدة الرومي تتألق فى ختام مهرجان الموسيقى العربية .. فيديو وصور

تألقت المطربة ماجدة الرومى فى حفل ختام مهرجان الموسيقى العربية المقام على المسرح الكبير بدار الأوبرا، حيث قدمت عددا من الأغاني التي نالت إعجاب الجمهور وتفاعل معها مثل "عيناك ليل صيفية" و"حى على الفلاح" و"ما حدا بيعبي مطرحك بقلبي" و"اعتزلت الغرام".



وأعربت ماجدة الرومي عن سعادتها بالتواجد داخل دار الأوبرا المصرية هذا الصرح الكبير الذي شهد أمجاد تاريخية وثقافية، مؤكدة أن وجودها مصر شرف لها.



وأضافت ماجدة الرومي خلال حفلها قائلة: "أحني رأسي إلى مصر بلد السيادة والاستقلال والكرامة، فمصر هي خط الدفاع الأول عن الكرامة العربية، وأحيي جيشها العظيم، الذي يرفع دائما رؤوسنا كعرب".



وأهدتها إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، وجيهان مرسي رئيس مهرجان الموسيقى، عقب الأغنية، درع المهرجان، تكريما لوالدها الموسيقار الراحل حليم الرومي.





