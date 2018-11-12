ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

ماجدة الرومي تتألق فى ختام مهرجان الموسيقى العربية .. فيديو وصور

الإثنين 12/نوفمبر/2018 - 10:19 م
صدى البلد
أحمد إبراهيم
تألقت المطربة ماجدة الرومى فى حفل ختام مهرجان الموسيقى العربية المقام على المسرح الكبير بدار الأوبرا، حيث قدمت عددا من الأغاني التي نالت إعجاب الجمهور وتفاعل معها مثل "عيناك ليل صيفية" و"حى على الفلاح" و"ما حدا بيعبي مطرحك بقلبي" و"اعتزلت الغرام".

وأعربت ماجدة الرومي عن سعادتها بالتواجد داخل دار الأوبرا المصرية هذا الصرح الكبير الذي شهد أمجاد تاريخية وثقافية، مؤكدة أن وجودها مصر شرف لها.

وأضافت ماجدة الرومي خلال حفلها قائلة: "أحني رأسي إلى مصر بلد السيادة والاستقلال والكرامة، فمصر هي خط الدفاع الأول عن الكرامة العربية، وأحيي جيشها العظيم، الذي يرفع دائما رؤوسنا كعرب".

وأهدتها إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، وجيهان مرسي رئيس مهرجان الموسيقى، عقب الأغنية، درع المهرجان، تكريما لوالدها الموسيقار الراحل حليم الرومي.


ماجدة الرومي تتألق فى ختام مهرجان الموسيقى العربية .. فيديو وصور
ماجدة الرومي تتألق فى ختام مهرجان الموسيقى العربية .. فيديو وصور
ماجدة الرومي تتألق فى ختام مهرجان الموسيقى العربية .. فيديو وصور
loading...

ترشيحاتنا

4500 قافلة دعوية لمحاربة الفكر المتطرف بالقليوبية

ياسر عرفات الأب.. حكاية لقب أبو عمار وأبنائه الـ 75

علاء عابد: تصريحات النائبة الكويتية ضد وزيرة الهجرة غير مسئولة

3 مدافعين تحت أنظار إدارة الزمالك في الانتقالات الشتوية

روسيا تخطط لبناء مشروع ضخم بحجم مساحة مصر

صواريخ من قطاع غزة تصيب حافلة ركاب إسرائيلية

محمد يوسف يكشف عن مفاجأة بشأن رحيل وليد أزارو عن الأهلي

#فضيحه_أردوغان_بجلاجل تجتاج تويتر.. ومغردون: يتاجر بالدماء

المشدد ١٠سنوات و15 مليون جنيه غرامة لمحافظ المنوفية السابق بتهمة الرشوة

على جرس الفسحة.. قاتل من فناء المدرسة.. دماء إسلام تمتزج برمال فناء المدرسة الثانوي.. طالب يبتز أهل زميلته بمقطع فيديو لغرض الزواج منها.. وآخر يستدرج صديقه للإجهاز عليه وسرقة هاتفه وأمواله

ريهام سعيد تنشر صورة لابنتها.. لن تصدقوا سنها

شاهد .. إطلالة هند صبري بجلسة تصوير الجونة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ولاء الكومي تتألق في حفل زفافها بتوقيع بهيج حسين

شاهد .. إطلالة هند صبري بجلسة تصوير الجونة

وزيرة الثقافة توزع جوائز مهرجان الموسيقى العربية .. صور

أول جلسة تصوير لـ هنا شيحة بعد زواجها.. صور

في عيد ميلاد مايا دياب.. تعرف على أسعار إطلالاتها

فيديو

أنغام تروي تجربتها الأليمة مع الاكتئاب: مفكرتش في الانتحار .. فيديو
الوزراء: مصر تتولى رئاسة الاتحاد الإفريقي العام المقبل ..فيديو
ماجدة الرومي تتألق فى ختام مهرجان الموسيقى العربية .. فيديو وصور
متحدث التنمية المحلية: النواب عيون الوزارة في المحافظات ..فيديو
في لفتة إنسانية.. كوافير رجالي يتطوع لتركيب باروكة للأطفال مرضى السرطان

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح بإلزام المقبلين علي الزواج بحضور دورات تدريبية تأهيلية؟

هل تؤيد مقترح بإلزام المقبلين علي الزواج بحضور دورات تدريبية تأهيلية؟