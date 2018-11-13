أبو بكر يناشد الداخلية لتكريم من أحبطوا الهجوم الإرهابي على كمين العريش

ناشد الإعلامي خالد أبوبكر، وزير الداخلية بإستدعاء كل من شارك فى إحباط وزارة الداخلية لهجوم الإنتحارى الذى كان يرتدى حزاما ناسفا للنيل من كمين العريش، لتكريمهم بإسم الشعب المصرى.



وتابع"أبو بكر"، خلال برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مصر تسير فى الطريق الصحيح ويجب علينا تكريم أبطال الداخلية".



ووجه رسالة إلى كل من شارك في هذا العمل البطولي: "أنتم قمتم بعمل بطولي.. وحميتونا".