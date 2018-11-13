ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

أبو بكر يناشد الداخلية لتكريم من أحبطوا الهجوم الإرهابي على كمين العريش

الثلاثاء 13/نوفمبر/2018 - 01:01 ص
خالد أبوبكر
خالد أبوبكر
حمزة شعيب
ناشد الإعلامي خالد أبوبكر، وزير الداخلية بإستدعاء كل من شارك فى إحباط وزارة الداخلية لهجوم الإنتحارى الذى كان يرتدى حزاما ناسفا للنيل من كمين العريش، لتكريمهم بإسم الشعب المصرى.

وتابع"أبو بكر"، خلال برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مصر تسير فى الطريق الصحيح ويجب علينا تكريم أبطال الداخلية".

ووجه رسالة إلى كل من شارك في هذا العمل البطولي: "أنتم قمتم بعمل بطولي.. وحميتونا".
loading...

ترشيحاتنا

الأرصاد تنصح بارتداء ملابس الشتاء.. الأربعاء والخميس موجة طقس غير مستقرة

شاهد .. لحظة قصف طيران الاحتلال مقر قناة الأقصى في غزة

العبيدي: تصريح النائبة الكويتية لا يؤثر في العلاقات بين الشعبين

ترامب ينفذ قرارا اتخذه كارتر ضد إيران قبل 40 عاما

على طريقة بوش.. رشق وزير الإعلام المنشق عن الحوثيين بالحذاء.. فيديو

تامر حسني يكشف سبب رفضه المشاركة في The Voice للكبار.. فيديو

تامر حسني يكشف سبب مشاركة الشاب خالد في أغنية.. فيديو

الفيسبوك ينهار في جميع أنحاء العالم .. صور

بيراميدز يلاحق الزمالك على صدارة الدوري بعد الفوز على المقاصة.. فيديو

حماس تضرب إسرائيل بـ400 صاروخ.. والاحتلال يعلن الاستنفار

أنغام: زواجي من أحمد عز لم يكن في السر .. فيديو

تامر حبيب: عمرو دياب يقع في غرام دينا الشربيني .. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فساتين زفاف ناعمة لشتاء بتوقيع اوسكار دي لارينتا.. صور

ولاء الكومي تتألق في حفل زفافها بتوقيع بهيج حسين

شاهد .. إطلالة هند صبري بجلسة تصوير الجونة

وزيرة الثقافة توزع جوائز مهرجان الموسيقى العربية .. صور

أول جلسة تصوير لـ هنا شيحة بعد زواجها.. صور

فيديو

كواليس قفزة تامر حسني في فيلم البدلة.. فيديو
طرح برومو فيلم بوكيمون.. والعرض فى مايو المقبل
تامر حسني يكشف سبب مشاركة الشاب خالد في أغنية.. فيديو
تامر حسني يكشف سبب رفضه المشاركة في The Voice للكبار.. فيديو
محمد صلاح يكشف سر العلامة الإباحية فوق قميصه.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح بإلزام المقبلين علي الزواج بحضور دورات تدريبية تأهيلية؟

هل تؤيد مقترح بإلزام المقبلين علي الزواج بحضور دورات تدريبية تأهيلية؟