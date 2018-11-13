الداخلية تحارب مافيا الدعم.. ضبط شخص بحوزته 676 بطاقة تموينية.. وسقوط عصابة الاستيلاء على أدوية المرضى من مستشفى السكة الحديد

ضبط شخص يستخدم بطاقات التموين للاستيلاء على أموال الدعم بالجيزة

ضبط 3 أشخاص يستولون على الأدوية عبر بطاقات المرضى من مستشفى السكة الحديد









تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط عصابتين تخصصا فى سرقة أموال دعم المواطنين، ففى القضية الأولى تمكن قطاع الأمن العام من ضبط 3 أشخاص لقيامهم بالاستيلاء على الأدوية من داخل صيدلية مستشفى السكة الحديد، والإتجار فيها لتحقيق أرباح غير مشروعة.نجحت الخدمات الأمنية المعينة بمستشفى السكة الحديد بدائرة قسم شرطة الأزبكية من ضبط مُدرسة " 55 سنة، مقيمة بدائرة قسم شرطة ثان الزقازيق بالشرقية"، وبحوزتها "كمية من الأدوية- مبلغ مالى" حال خروجها من المستشفى.بمناقشتها اعترفت بقيامها بالاشتراك مع عامل بهيئة السكة الحديد ومراجع حسابات بصيدلية المستشفى، مقيمين بمحافظة الشرقية، بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى الاستيلاء على الأدوية من صيدلية المستشفى مُستخدمين فى ذلك بطاقات علاجية خاصة بمرضى آخرين، وبيعها لإحدى الصيدليات بالشرقية بقصد الإتجار والتربح منها.عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الشرقية تم ضبطهما وبحوزة العامل ( مبلغ مالى، 3 بطاقات علاجية بأسماء مرضى).وبمواجهتهما بأقوال المتهمة الأولى اعترفا بصحتها، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.وفى القضية الثانية تمكنت مديرية أمن الجيزة من ضبط أحد الأشخاص بحوزته 676 بطاقة تموين، بتهمة القيام بإستخدام بطاقات التموين بطريقة غير مشروعة للاستيلاء على أموال الدعم.أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث مركز شرطة أطفيح بمديرية أمن الجيزة قيام هشام ع. م، بتجميع بطاقات التموين الذكية الخاصة من أهالى قريته، وإدخال بيانات وهمية تُفيد حصول أصحاب تلك البطاقات على السلع التموينية الخاصة بهم على غير الحقيقة بالمخالفة للقوانين واللوائح التموينية المنظمة لهذا الشأن، لتحقيق أرباح طائلة غير مشروعة.عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مباحث التموين بالجيزة تم ضبط المذكور، وبحوزته 676 بطاقة تموين ذكية، وماكينتى صرف خاصة بصرف السلع التموينية المدعمة للمواطنين.بمواجهته اعترف بحيازته للبطاقات بقصد إدخال بيانات وهمية تُفيد حصول أصحاب تلك البطاقات على السلع التموينية الخاصة بهم لتحقيق أرباح غير مشروعة بإستخدام الماكينات المضبوطة بحوزته، والخاصة بشقيقه صاحب مخزن بلدى بذات القرية.تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.