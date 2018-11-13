سبب كارثي يمنع الأطباء من الالتحاق بقسم التخدير.. فيديو

قال الدكتور أسامة عبد الحي أستاذ ورئيس قسم التخدير بكلية الطب جامعة الأزهر، إن هناك نقص في أطباء التخدير داخل المستشفيات يصل إلى 87%، ولا توجد إحصائيات توثق عدد الوفيات نتيجة جرعة تخدير زائدة.



وأضاف " عبد الحي" في مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي"، قائلا: من أسباب عزوف الأطباء عن الإلتحاق بقسم التخدير هو تحميل أطباء التخدير مسؤولية وفاة أي حالة".



تابع:" كل حالة لها طريقة محددة مستخدمة في التخدير، فالمريض الذي لا يعاني من أمراض مزمنة كالسكر والضغط وأمراض القلب فإن احتمالية تعرضه للمضاعفات نادرة، على عكس المصاب بتلك الأمراض فإن نسبة تعرضهم للمضاعفات عالية".



وأكمل:"قسم التخدير تخصص مظلوم من حيث فرص التدريب والمرتبات وتقدير التخصص والجزاءات".



