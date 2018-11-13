نقابة الفلاحين تقدم حلولا لتلافي حدوث مشاكل في توريد القمح هذا العام: يجب إعلان سعر الشراء مبكرا.. انخفاض نسبته 10% خلال سنة.. والزراعة على مصاطب تعطي إنتاجية أكثر بمياه أقل

نقيب الفلاحين: الزراعة عليها إعلان سعر توريد القمح للعام الحالي

المصاطب تعطي إنتاجية أكثر للمحصول بمياه أقل

اتحاد الفلاحين: نسبة التوريد للحكومة انخفضت 10% العام الماضي بسبب الأسعار





بدأ المزارعون رش أراضيهم بتقاوي القمح؛ على أمل أن تحدد الحكومة لهم سعرًا مناسبًا، وذلك في محاولة لعدم حدوث أزمة في توريد القمح مثلما حدث العام الماضي.





أزمة العام الماضي، جاءت؛ نتيجة تأخير تحديد سعر توريد القمح من قبل الحكومة، مشددا على أن الفلاحين طالبوا برفع سعر التوريد من 700 إلى 800 جنيه للطن؛ لتوريده إلى شون وصوامع الحكومة، بدلا من بيعه للتجار خارج الشون والصوامع.





ويأتي ذلك بعد إعلان الحكومة ممثلة في وزارة الزراعة، انخفاض إنتاج مصر من القمح للمرة الأولى الموسم الماضي، بنسبة وصلت إلى 9.7%؛ نتيجة لعدم تحديد وقت وسعر توريد الإردب من المزارعين.





ولتفادي تكرار هذه المشكلة خلال هذا العام؛ أكد حسين عبد الرحمن أبو صدام نقيب عام الفلاحين أن القمح من المحاصيل الاستراتيجية، فمصر تستورد ما يقرب من 9 ملايين طن منه، مؤكدا فى الوقت نفسه أنه في العام الماضي تمت زراعة ما يقرب من 3 ملايين و260 ألف طن.





وأضاف أبو صدام أنه يجب على وزارة الزراعة مراعاة عدة أمور لتجنب الأزمة التى حدثت العام الماضي في القمح، وأهمها أن تعلن عن سعر توريد القمح للعام الحالى للفلاحين؛ حتى لا يضطر الفلاح إلى بيع المحصول للتجار.





وتابع نقيب عام الفلاحين أنه يجب أيضا توفير التقاوي والمبيدات والأدوية اللازمة حتى يتوفر للفلاحين كل الأدوات والإمكانات اللازمة مع العمل على الزراعة على مصاطب إذا تمت فى الأراضي الجديدة؛ لأنها تعطي إنتاجية أكثر، وتحتاج إلى مياه أقل.





ومن جانبه، أكد محمد فرج رئيس إتحاد الفلاحين أن وزارة الزراعة والحكومة يجب أن تعلنا عن سعر توريد القمح وكشف التفاصيل للفلاحين؛ حتى لا تتكرر أزمة العام الماضي، ويمتنع الفلاحون عن توريد القمح للحكومة رغبة منهم في توريده للتجار، وهو ما سبب الأزمة.





واشار فرج إلى أن نسبة زراعة القمح انخفضت العام الماضي عن الأعوام السابقة؛ بنحو 10%؛ نتيجة توريد القمح للحكومة، لافتا إلى ضرورة أن تتحسن تلك النسبة خلال العام الحالي.



