حوار غير متوقع بين ميركل ومعمرة فرنسية في مئوية الحرب العالمية .. فيديو

نشرت قناة "دويتش فيلا" الالمانية، حوار شيق دار بين رئيسة وزراء المانيا انجيلا ميركل ومعمرة فرنسية تتجاوز المئة عام .





وقالت السيدة المعمرة لانجيلا " هل انت قرينة رئيس فرنسا السيد ماكرون"، لترد ميركل " لا انا مستشارة ألمانيا"، لتعاود المعمرة الرد على ميركل قائلة " هذا مستحيل لا يجب ان تجعلوني ابكي"، لتجيب المستشارة الالمانية " لا لا لن نجعلك تبكين".





وبعد هذا الحوار التقطت المعمرة التي يبلغ عمرها 101 عام صورة تذكارية مع الرئيس الفرنسي والمستشارة الألمانية ميركل مرددة " هذا شئ رائع لا اصدق ان هذا يحدث لامرأة بسيطة مثلي"، ليقبلها بعدها رئيس فرنسا في حين تشكره المعمرة، وتطلب منه ان تكون في مناسبة الاحتفال بمئوية الحرب العالمية الأولى العام القادم مرة أخرى.