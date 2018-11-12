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محمد صبحي عن مشكلة حمو بيكا وشطة: التافه أصبح نجم ..فيديو

الإثنين 12/نوفمبر/2018 - 10:29 م
الفنان محمد صبحي
الفنان محمد صبحي
محمد القاضي
قال الفنان محمد صبحي، إن الممثل هو الذي يختار جمهوره وليس العكس، موضحا أن ذلك يكون من خلال العمل الذي يقدمه الممثل.

وأضاف "صبحي"، خلال تصريحات تلفزيونية، أن الثقافة من الأساسيات التي يُبني عليها الإنسان، معقبا: «الإنسان هيتبني بحاجات كثيرة منها الثقافة بما فيها الفن بكل أنواعه».

وأكد أن الحراك الثقافي ليس مسرحا وسينما وغناء فقط، لافتا إلي أنه علي مدار السنوات الماضية كان هناك إسفاف بنسب مختلفة حسب كل عصر وكان ينتهي خلال شهر، مشيرا إلي أن ما يحدث في مشكلة حمو بيكا ومجدي شطة يؤكد أن التافه أصبح نجما.
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