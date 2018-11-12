الوزراء: مصر تتولى رئاسة الاتحاد الإفريقي العام المقبل ..فيديو

أكد المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن المجلس يعمل على تنفيذ توصيات منتدى شباب العالم، حيث يتم العمل حاليًا على تنفيذ توصية تدريب الشباب العربي والأفريقي.





وأوضح "سعد"، خلال اتصال هاتفي برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن مصر تتولى العام المقبل رئاسة الاتحاد الأفريقي، مضيفًا أنهم يريدون تعظيم الاستفادة من هذا المنصب سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا.





وأشار إلى أن الأكاديمية الوطنية لتدريب الشباب تقوم بتوفير فرص تدريب مجانية لتدريب الشباب الأفريقي، منوهًا بأنهم يعملون على خلق كوادر أفريقية تفيد بلادهم.





وفيما يتعلق بتعديل قانون الجمعيات الأهلية، أوضح أنه يتم تشكيل لجنة من ممثلي الخارجية، والعدل، والتضامن يكون دورهم تلقي المقترحات من الجمعيات الأهلية للوصول إلى تحقيق الفائدة للجمعيات الأهلية.