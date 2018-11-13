66 مليون دولار إيرادات فيلم The Grinch

حقق فيلم الرسوم المتحركة "The Grinch" والمعاد انتاجه ايرادات بلغت 66 مليون دولار وذلك فى فترة وجيزة منذ عرضه فى دور العرض الامريكية.



الفيلم قام بإخراجه كل من: يارو تشيني وسكوت موسير، ويشارك في الأداء الصوتي للفيلم كل من: النجوم بينديكت كامبرباتش وكاميرون سيلي وفاريل ويليامز وكينان تومبسون وأنجيلا لانسبيري ورشيدة جونس وكايتلين ماهر.



وتدور أحداثه عن "جرينش" الغاضب، الذي يخطط لتدمير عيد الميلاد لقاطني القرية المجاورة لـ"هوفيل".

