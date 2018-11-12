سياسي ليبي: الأجندات الدولية تعطل تقارب الأطراف المتنازعة

قال الكاتب والمحلل السياسي الليبي، عبد الحكيم معتوق، إن الليبيين مستعدون للحل السياسي للأزمة في بلادهم، إلا أن الأجندات الخارجية وتدخل القوى الإقليمية يحول دون أي شكل من أشكال التقارب.



وأضاف "معتوق" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع عبر فضائية «الحياة»، أن ليبيا تعاني من مشروع أعد لها سلفًا، ويستهدف دولا عربية عديدة، بهدف إسقاط الدولة في ليبيا وتشريد الشعب ونهب ثرواته، مشيرًا في هذا الصدد إلى دولتي قطر وتركيا، «الحالمتين بإعادة مشروع الخلافة»، وفق قوله.



ولفت إلى حديث المبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة، باستمرار وكأنه مراقب وليس مبعوثًا أمميًا، خشية أن يصطدم بالدول التي تطرح أجندات وتدعم قوى سياسية، مؤكدًا أن الإسلام السياسي هو من له اليد الطولى في تحريك العملية في ليبيا.



ونوه إلى أن بعض الدول تحاول أن تلعب دورًا في الحل بعيدًا عن التدخل، كما تعمل مصر من خلال دورها العربي القومي، وفق قوله.



وأشار إلى أن علاقة مصر وليبيا ممتدة عبر التاريخ، متابعًا: «نعيش شعبا واحدا في بلدين، وما تقوم به قيادة مصر وشعبها هو تحصيل حاصل لاعتبارات تاريخية ومصاهرة وامتزاج للدم والمال، ومصر تدعم ليبيا بقوة».