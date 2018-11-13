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مرأة

يمنع النزيف ويقي من هشاشة العظام.. مشروب طبيعي له 16 فائدة

الثلاثاء 13/نوفمبر/2018 - 12:14 ص
صورة أرشفية
صورة أرشفية
أسماء عبد الحفيظ
يبحث الكثير من الأشخاص عن بدائل أدوية العظام التي ترهق وتسبب آلام للمعدة ،فإذا كنت من ضمن هؤلاء وتتشكى من مشكلة هشاشة العظام وتريد تقوية حالتك الصحية يمكنك تناول كوب من هذا المشروب يوميا .

ووفقا لما تناوله موقع "shape"، فإن الرمان له دور فعال في قتل الخلايا السرطانية الموجودة في الجسم، وتناوله أثناء فترة الحمل يمنع حدوث تخلف للجنين الذي يحدث نتيجة زيادة نسبة الاكسجين التي تمر بها خلال فترة الحمل.

ومن فوائد عصير الرمان وفقا لبعض هذه الدراسات والأبحاث ما يلي:
1-يمنع من الاصابة بهشاشة العظام .
2-مقوي للقلب .
3-يحمي من الاصابة بحب الشباب والبثور السوداء .
4-مقوي لعضلات الرحم .
5-منظف لمجاري التنفس .
6-حارق للدهون .
7-مخفض لحرارة الجسم .
8-مخفض خفقان ومن سرعة ضربات القلب .
9-مسهل لعملية الولادة .
10-مطفيء للعطش .
11-حامي من الاصابة بتجاعيد الوجه والبشرة .
12-محافظ على صحة الغضاريف والعظام.
13-مانع للنزيف .
14-مخفض من نسبة الكوليسترول في الدم .
15-يمنع تآكل الغضاريف .
16-طارد للدودة الشريطية وللديدان المعوية .
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