وزير البترول: مصر تمتلك مقومات لتغيير المشهد في منطقة المتوسط

قال طارق الملا، وزير البترول، إن مصر تمتلك مقومات أساسية لتسهم في تغيير المشهد في منطقة المتوسط من خلال المشروع القومى لتصبح مركزًا إقليميًا لتجارة وتداول الغاز والبترول، موضحا أن هناك عددًا من الخطوات تم اتخاذها في هذا الصدد حيث تم على الصعيد الداخلى تشكيل لجنة حكومية بهدف إعداد استراتيجية محددة لتحويل مصر لمركز إقليمى للطاقة.





وأضاف وزير البترول خلال معرض أبو ظبى الدولى للبترول الحادى والعشرين "أديبك 2018" أن قانون الغاز الجديد الذى يعد الخطوة الأولى لإقامة الجهاز المستقل لتنظيم أنشطة سوق الغاز ، هذا بالإضافة إلى أن تحرير سوق الغاز تدريجيًا سيؤدى إلى إعطاء فرصة للقطاع الخاص للدخول والمنافسة.



