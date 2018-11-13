وزير البترول: مصر تمتلك مقومات لتغيير المشهد في منطقة المتوسط

قال طارق الملا، وزير البترول، إن مصر تمتلك مقومات أساسية لتسهم في تغيير المشهد في منطقة المتوسط من خلال المشروع القومى لتصبح مركزًا إقليميًا لتجارة وتداول الغاز والبترول، موضحا أن هناك عددًا من الخطوات تم اتخاذها في هذا الصدد حيث تم على الصعيد الداخلى تشكيل لجنة حكومية بهدف إعداد استراتيجية محددة لتحويل مصر لمركز إقليمى للطاقة.
وأضاف وزير البترول خلال معرض أبو ظبى الدولى للبترول الحادى والعشرين "أديبك 2018" أن قانون الغاز الجديد الذى يعد الخطوة الأولى لإقامة الجهاز المستقل لتنظيم أنشطة سوق الغاز ، هذا بالإضافة إلى أن تحرير سوق الغاز تدريجيًا سيؤدى إلى إعطاء فرصة للقطاع الخاص للدخول والمنافسة.
وعلى الصعيد السياسى، قال "الملا" إنه يتم تفعيل التعاون بشكل وثيق مع الاتحاد الأوروبى في هذا الصدد حيث تم توقيع مذكرة تفاهم مع الاتحاد الأوروبى لدعم الشراكة الاستراتيجية للطاقة وتوقيع عدة اتفاقيات ثنائية مع الدول المجاورة مثل قبرص والأردن والعراق لتعظيم الاستفادة من اكتشافات الغاز بالمنطقة ، هذا بالإضافة إلى التعاون القوى بين مصر واليونان في صناعة البترول والغاز ، مشيرًا إلى توقيع عدة اتفاقيات للتعاون بين الدولتين لوضع الإطار السياسى للمزيد من الاتفاقيات التجارية بينهما.