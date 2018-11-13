الجمعة.. ملتقى الهناجر الثقافي يحتفل بالمولد النبوى الشريف

فى إطار احتفال وزارة الثقافة بمولد خير الأنام، يقيم قطاع شؤون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، اللقاء الشهرى لملتقى الهناجر الثقافي تحت عنوان "ولد الهدى" وذلك في تمام الساعة السابعة من مساء يوم الجمعة 16 نوفمبر الجارى، فى مركز الهناجر للفنون بدار الأوبرا المصرية.
ضيوف الملتقى الشيخ الدكتور مظهر شاهين، من علماء الأزهر الشريف، والشيخ الدكتور إبراهيم رضا، من علماء الأزهر الشريف، الشاعر عبد العزيز جويدة، المنشد مصطفى النجدي بدار الأوبرا، بمصاحبة فرقة الإنشاد الديني للشيخ محمود التهامي، وتدير الندوة الناقدة الدكتورة ناهد عبد الحميد مدير ومؤسس الملتقى.