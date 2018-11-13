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اقتصاد

السـودان تحتل المرتبة الأولى للصادرات المصرية بـ8.1 مليـار جنيه

الثلاثاء 13/نوفمبر/2018 - 06:01 ص
صدى البلد
آية الجارحي
أظهر اخر تقرير أصدره الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، أن السـودان تحتل المرتبــة الأولــى للصادرات المصرية بما قيمتـه 8.1 مليـار جنيــه عـــام 2017 مقابـــل 6.0 مليــار جنيه عام 2016 بنسبه زيادة قدرها 35.9 ٪.

وكان أهم الأصناف التى تم تصديرها الى السودان لـدائن ومصنوعاتهــا (مـواد خام لصناعة البلاستيك)، حـديــد ومصنوعاتـه، سكر ومصنوعات سكرية، وفى المرتبة الثانية كينيا بما قيمته 5.3 مليار جنيه عام 2017 مقابل 2.8 مليار جنيه عام 2016 بنسبه زيادة قدرها 88.4٪ وكان أهم الأصناف التى تم تصديرها إلى كينيا سكر ومصنوعاته، صابون ومحضرات غسيل وشموع صناعيه.

وجاءت كينيا فى المرتبة الأولى للواردات بما قيمته 4.7 مليار جنيه عام 2017 مقابل 3.0 مليار جنيـه عام 2016 بنسبه زيادة قدرها 57.2٪ وكان أهـم الأصناف التى تم إستيرادها بن وشاى وبهارات وأقاوية، وفى المرتبة الثانية السودان بما قيمته 1.9 مليار جنيه عام 2017 مقابل 0.7 مليار جنيه عام 2016 بنسبه زيادة قدرها 158.0 ٪ وكان أهم الأصناف التى تم استيرادها حيوانات حيه، قطن، حبوب واثـمار زيتية ونباتات طبية وعلف.
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