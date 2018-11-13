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فن

محمد سامي يبدأ التحضير لفيلم حرب فرعون

الثلاثاء 13/نوفمبر/2018 - 03:03 ص
صدى البلد
أحمد إبراهيم
بدا المخرج محمد سامى فى التحضير الى فيلمه الجديد "حرب فرعون" ليبدا فى تصويره خلال الفترة المقبلة بعد الانتهاء من تفاصيل العمل ومعاينة اماكن التصوير.

والفيلم يقوم ببطولته الفنان عمرو يوسف، محمد ممدوح، مي عمر، أحمد مالك، وأحمد داوود، من تأليف كريم بشير.

وقصة الفيلم مستوحاه من قصة "الساموراي السبعة"، وكان من المقرر منذ البداية أن يقوم بإخراج الفيلم المخرج بيتر ميمي وسيقوم ببطولته الفنان أمير كرارة إلا أنهما اعتذارا عن تقديم الفيلم وتنازل بيتر عنه لشركة السبكي والتي تعاقدت مع عمرو يوسف ومحمد سامي لبطولة وإخراج الفيلم.

يذكر أن المخرج محمد سامي تعاقد مؤخرًا على فيلم "الفارس" مع كريم عبد العزيز والمنتج محمد السبكي.
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