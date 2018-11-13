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فن

إلغاء العرض الخاص لفيلم The Ballad of Buster Scruggs

الثلاثاء 13/نوفمبر/2018 - 04:00 ص
صدى البلد
أحمد إبراهيم
أعلنت شركة "Netflix" عن إلغاء العرض الخاص لفيلم "The Ballad of Buster Scruggs" بسبب الحرائق المشتعلة بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية والتي كان من المقرر إقامة العرض بها، وذلك ضمن عرضه بمهرجان "AFI" السينمائي.

وقال أحد المتحدثين للشركة المنتجة في تصريح رسمي "تعازينا لضحايا وعائلات حرائق مدينة كاليفورنيا، ونظرًا للموقف المؤسف سنقوم بإلغاء العرض الخاص للفيلم والذي كان من المقرر إقامته امس، وسنستكمل عرض الفيلم بعد الانتهاء والإطمئنان على كل من تعرض لهذا الحادث، ونشكركم على تفهم لما نمر به ونشجع الكل للتربع لعدد من المنظمات الخيرية الذين يقوموا بمساعدتهم".

وتعرض عدد كبير من نجوم ونجمات هوليوود المقيمين بمدينة كاليفورنيا لخسائر فادحة خلال الساعات القليلة الماضية، حيث واجهوا الإخلاء من منازلهم في محاولة من رجال الإطفاء السيطرة على الحريق، ولكن تعرض العديد من منهم في النهاية إلى دمار منازلهم منهم مايلي سايرس، وكيم كاردشيان، وجيرارد باتلر.

يذكر أن فيلم "The Ballad Of Buster Scruggs" عرض مؤخرًا بعدد من المحافل السينمائية العالمية منها مهرجان فينسيا السيمائي الدولي في دورته الأخيرة، وفوزه بجائزة أفضل سيناريو للأخوين كوين كاتبي ومخرجي الفيلم.
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