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اقتصاد

وزيرة التخطيط: الدولة حددت عددا من الاّليات للارتقاء بمعدلات النمو

الثلاثاء 13/نوفمبر/2018 - 05:01 ص
صدى البلد
آية الجارحي
قالت الدكتور هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إن الدولة قامت بتحديد عدد من الاّليات للارتفاع بمعدل النمو المتحقق إلى 5.8% في العام الأول من الخطة 2018/2019 ليصل إلى 8% في العام الأخير منها في 2021/2022.

وأوضحت الوزيرة أن اليات الارتقاء بمعدلات النمو تتمثل في التركيز على القطاعات الواعدة المحركة للنمو الاقتصادي والتي تتميز بعلاقات تشابكية قوية مع القطاعات الأخرى لتتضمن تلك القطاعات الصناعة التحويلية ، تجارة الجملة والتجزئة، الإنشاءات والأنشطة العقارية والمرافق، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

واشارت إلى أنه يتم حاليًا إعداد خطة عمل للنهوض بتلك القطاعات مع تحديد برامج وآليات التنفيذ ومؤشرات الأداء بالتنسيق بين كافة الوزارات والجهات المعنية وبالتعاون والشراكة مع قطاع الأعمال.
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