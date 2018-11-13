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مرأة

كوب من هذا المشروب يوميا يمنع تراكم الرواسب المعدنية في المفاصل

الثلاثاء 13/نوفمبر/2018 - 07:02 ص
صورة أرشفية
صورة أرشفية
سماء عبد الحفيظ
يتشكى الكثير من الأشخاص على حد سواء الرجال والنساء والشباب والبنات من مشكلة آلالام المفاصل بصورة مستمرة وأن هذا المرض لم يقتصر على كبار السن فقط بل أصبح منتشر بين كافة فئات العمر ،فإذا كنت من ضمن من يعانون من هذا المرض عليك الحرص يوميا على تناول كوب من هذا المشروب لمنع آلالام المفاصل.

أوضح الدكتور أشرف أسماعيل استشارى جراحات العمود الفقرى، أن المريض الذى يعانى من آلام المفاصل لا بد أن يتناول كميات وافرة من الماء الدافئ والليمون يوميا لمنع تراكمر الواسب المعدنية فى المفاصل.

و أشار أن الرواسب المعدنية تسبب آلاما فى الكتف والمفاصل وأجزاء أخرى من الجسم، لذلك على من يعانون من هذه الآلام أن يلتزمون بتناول الماء الدافىء والليمون يوميا وعدم التعرض للبرودة الشديدة خلال الفترة الحالية.
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