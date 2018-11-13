صاحب تمثال صلاح: أعمل بالنحت منذ 15 عاما

هانى جمال 32 عاما ابن المنيا خريج قسم النحت كلية الفنون الجميلة عام 2008 ينحت تمثال للنجم العالمى محمد صلاح كابتن المنتخب القومى لكرة القدم والمحترف فى صفوف نادى ليفربول الانجليزى ، أبهر الآلاف من رواد السوشيال الذين ابدو اعجابهم بشكل التمثال المنحوت للنجم العالمى.



اكتشف جمال موهبته وحبه للرسم منذ أن كان بالمرحلة الإبتدائية وظل يحلم بأن يكون مميزًا في عالم الفن والنحت، واستكمل سنوات دراسته حتى التحق بكلية الفنون الجميلة ليكمل موهبته بالدراسة المتخصصة.



وبدأ جمال تعلم النحت منذ التحاقه بكلية الفنون، وظل يطور من موهبته يومًا بعد يوم، حتى تخرج في 2008 وقرر أن يبدأ عمله الخاص، ليفتتح اتيليه صغيرة ينحت فيها التماثيل واللوحات البارزة بلمساته المميزة.



15 عامًا من النحت قضاها جمال في موهبته، نحت فيها تماثيل لشخصيات غير معروفة ولوحات باعتبار موهبته هي مصدر دخله، ولأن وقته لا يسمح له سوى بتنفيذ أعمال النحت التي تطلب منه في إطار عمله إلا أنه استطاع خطف أنظار رواد مواقع التواصل الإجتماعي في يوم واحد فقط بعدما أعلن عن التمثال المميز الذي قام بنحته لنجم كرة القدم اللاعب محمد صلاح.



"قال جمال لـ صدى البلد: "تمثال صلاح نحته في 3 أيام فقط، ورغم أن النحت عملية صعبة ومرهقة إلا إني قدرت أنجزه في 3 أيام، وهذا أول تمثال أقم بنحته لشخصية مشهورة وأتمنى أن ينال إعجاب صلاح فهو رمز وقدوة لكل الشباب المصري".



وأوضح جمال أن تمثال صلاح لم يكن الأول له، لكن سبقه الكثير من الأعمال الفنية لكنها ليست بشهرة تمثال صلاح، منها نحت جداريات تستخدم فى الديكور، أيضا تماثيل من البرونز وأعمال خشبية لأيقونات قبطية استخدمت فى مسبح كنيسة الملاك ميخائيل فى شيراتون مصر الجديدة، بالإضافة إلى أعمال جديدة قادمة.

طالب جمال الدولة بالاهتمام بالفنانين التشكليين والنحاتين وتقديم كافة الرعاية لهم.

