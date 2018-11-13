ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

صاحب تمثال صلاح: أعمل بالنحت منذ 15 عاما

الثلاثاء 13/نوفمبر/2018 - 07:00 ص
صاحب تمثال صلاح
صاحب تمثال صلاح
ايمن رياض
هانى جمال 32 عاما ابن المنيا خريج قسم النحت كلية الفنون الجميلة عام 2008 ينحت تمثال للنجم العالمى محمد صلاح كابتن المنتخب القومى لكرة القدم والمحترف فى صفوف نادى ليفربول الانجليزى ، أبهر الآلاف من رواد السوشيال الذين ابدو اعجابهم بشكل التمثال المنحوت للنجم العالمى.

اكتشف جمال موهبته وحبه للرسم منذ أن كان بالمرحلة الإبتدائية وظل يحلم بأن يكون مميزًا في عالم الفن والنحت، واستكمل سنوات دراسته حتى التحق بكلية الفنون الجميلة ليكمل موهبته بالدراسة المتخصصة.

وبدأ جمال تعلم النحت منذ التحاقه بكلية الفنون، وظل يطور من موهبته يومًا بعد يوم، حتى تخرج في 2008 وقرر أن يبدأ عمله الخاص، ليفتتح اتيليه صغيرة ينحت فيها التماثيل واللوحات البارزة بلمساته المميزة.

15 عامًا من النحت قضاها جمال في موهبته، نحت فيها تماثيل لشخصيات غير معروفة ولوحات باعتبار موهبته هي مصدر دخله، ولأن وقته لا يسمح له سوى بتنفيذ أعمال النحت التي تطلب منه في إطار عمله إلا أنه استطاع خطف أنظار رواد مواقع التواصل الإجتماعي في يوم واحد فقط بعدما أعلن عن التمثال المميز الذي قام بنحته لنجم كرة القدم اللاعب محمد صلاح.

"قال جمال لـ صدى البلد: "تمثال صلاح نحته في 3 أيام فقط، ورغم أن النحت عملية صعبة ومرهقة إلا إني قدرت أنجزه في 3 أيام، وهذا أول تمثال أقم بنحته لشخصية مشهورة وأتمنى أن ينال إعجاب صلاح فهو رمز وقدوة لكل الشباب المصري".

وأوضح جمال أن تمثال صلاح لم يكن الأول له، لكن سبقه الكثير من الأعمال الفنية لكنها ليست بشهرة تمثال صلاح، منها نحت جداريات تستخدم فى الديكور، أيضا تماثيل من البرونز وأعمال خشبية لأيقونات قبطية استخدمت فى مسبح كنيسة الملاك ميخائيل فى شيراتون مصر الجديدة، بالإضافة إلى أعمال جديدة قادمة.
طالب جمال الدولة بالاهتمام بالفنانين التشكليين والنحاتين وتقديم كافة الرعاية لهم.
صاحب تمثال صلاح: أعمل بالنحت منذ 15 عاما
صاحب تمثال صلاح: أعمل بالنحت منذ 15 عاما
صاحب تمثال صلاح: أعمل بالنحت منذ 15 عاما
صاحب تمثال صلاح: أعمل بالنحت منذ 15 عاما
صاحب تمثال صلاح: أعمل بالنحت منذ 15 عاما
صاحب تمثال صلاح: أعمل بالنحت منذ 15 عاما
صاحب تمثال صلاح: أعمل بالنحت منذ 15 عاما
صاحب تمثال صلاح: أعمل بالنحت منذ 15 عاما
صاحب تمثال صلاح: أعمل بالنحت منذ 15 عاما
loading...

ترشيحاتنا

الموسيقيين: نرفض ما يقدمه حمو بيكا.. والمطرب يرد: بتاخدوا فلوس مني ليه

استمرار التصعيد في غزة بين حماس وإسرائيل.. ومصر تتدخل لحل الأزمة

سيلتا فيجو يطيح بمدربه بعد رباعية ريال مدريد

التحريات في انتحار عروس سورية: أجبرها والدها علي الزواج وصفعها على وجهها

داعش يهدد شعبان عبد الرحيم بالقتل

ليفربول يدفع الاتهامات عن مهاجمه

نبيلة مكرم تكشف آخر تطورات واقعة الاعتداء على مواطنة مصرية في الكويت

رونالدو يتقمص دور حارس مرمى بمدرجات ملعب للتنس في لندن.. فيديو وصور

مصريون بألمانيا يهاجمون النائبة الكويتية صفاء الهاشم: عليك الاعتذار

تكريم رموز جمعية كتاب ونقاد السينما.. اليوم

مقتل إسرائيليين اثنين بعد استهداف حماس لمدينة عسقلان

منظمة العفو الدولية تجرد زعيمة ميانمار من جائزة الضمير

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صاحب تمثال صلاح: أعمل بالنحت منذ 15 عاما

فساتين زفاف ناعمة لشتاء بتوقيع اوسكار دي لارينتا.. صور

ولاء الكومي تتألق في حفل زفافها بتوقيع بهيج حسين

شاهد .. إطلالة هند صبري بجلسة تصوير الجونة

وزيرة الثقافة توزع جوائز مهرجان الموسيقى العربية .. صور

فيديو

في أولى حلقات برنامجها.. إسعاد يونس ترقص على أنغام عيش بشوقك لـ تامر حسني
شاهد.. كواليس تصوير أغنية ناسيني ليه لـ تامر حسني تعرض لأول مرة
تامر حسني: كفاياك أعذار مش شبه شخصيتي.. وكل لما أسمعها لحد يتأثر
إلغاء العرض الخاص لفيلم The Ballad of Buster Scruggs
تامر حسني: بنحضر لـ البدلة 2.. وإيرادات الفيلم مفاجأة.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح بإلزام المقبلين علي الزواج بحضور دورات تدريبية تأهيلية؟

هل تؤيد مقترح بإلزام المقبلين علي الزواج بحضور دورات تدريبية تأهيلية؟