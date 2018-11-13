اليوم.. انطلاق فعاليات مؤتمر التنوع البيولوجي في شرم الشيخ بمشاركة 196 دولة.. مصر تطلق خلاله مبادرة لدمج 3 اتفاقيات للتنوع البيولوجي والتغيرات المناخية والتصحر.. وتوقيع بروتوكولي قرطاجنة وناجويا

مصر تطلق مبادرة لدمج 3 اتفاقيات دولية خاصة بالبيئة

الترويج السياحي وإيجاد فرص عمل وجذب الاستثمارات الدولية والسياحية أهم المكاسب

رفع العلم المصري وعلم الأمم المتحدة بقاعة المؤتمرات الكبرى في شرم الشيخ إيذانا بافتتاحه

تبدأ فعاليات مؤتمر التنوع البيولوجي بمدينة شرم الشيخ، اليوم، الثلاثاء، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتستمر حتى 29 نوفمبر الجاري، بمشاركة 196 دولة.ويعد المؤتمر أكبر مؤتمرات الأمم المتحدة في مجال التنوع البيولوجي، حيث يأتي هذا العام تحت شعار "الاستثمار في التنوع البيولوجي من أجل صحة ورفاهية الإنسان وحماية الكوكب".ومن المقرر أن يترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الوزاري رفيع المستوى يومي 14-15 نوفمبر؛ لمناقشة السياسات والتوجهات الاستراتيجية بشأن أولويات التنوع البيولوجي للقارة الأفريقية، والتركيز على استعادة النظم الإيكولوجية "البيئية"؛ لمعالجة تدهور الأراضي وتغير المناخ والهجرة والتنوع البيولوجي.ويعد مؤتمر التنوع البيولوجي الذي ترأسه مصر كأول دولة عربية وأفريقية من أكبر مؤتمرات الأمم المتحدة، ويشارك فيه وزراء الإسكان والصحة والبترول والصناعة من مختلف دول العالم؛ لمناقشة القواعد اللازمة لصون التنوع البيولوجي، واتباع القواعد والمعايير العالمية عند استخراج المعادن والبترول من باطن الأرض أو من البحار والمحيطات، وكذلك البنية التحتية وعند استخدام النباتات في العقاقير الطبية أو عند إقامة أي مصنع في مناطق ذات حساسية بيئية وتأثيرات ذلك على صحة الإنسان.ومن المقرر أن تطلق مصر خلال المؤتمر مبادرة لدمج 3 اتفاقيات دولية خاصة بالبيئة وهي اتفاقيات "التنوع البيولوجي" و"التغيرات المناخية" و"التصحر"؛ لارتباطها ببعضها، وتأثيرها المشترك والمتداخل في حياة الشعوب، كما أنها ستحقق استفادة للبشرية، خاصة أن كل واحدة منها تختص بجزء حيوي، وفي نفس الوقت يؤثر على اختصاص الاتفاقيات الأخرى.ويعد المؤتمر أكبر تمثيل وطني مشرف، حيث تم تسجيل أكثر من 9 آلاف مشارك، فضلا عن مشاركة فئات المجتمع المصري في الحدث، من الشباب وأطفال المدارس وممثلي الحكومات والمجتمع المدني وأعضاء البرلمان وغيرهم.و"مؤتمر الأطراف الـ21"؛ هو الهيئة الحاكمة لاتفاقية التنوع البيولوجي، وقد عَقَد مؤتمر الأطراف حتى الآن 13 اجتماعا عاديا، واجتماعا استثنائيا واحدا، هدفه اعتماد بروتوكول السلامة الإحيائية، ويعقد حاليا كل عامين.وتعد أهم المكاسب التي ستحصل عليها مصر من انعقاد مؤتمر الأطراف الرابع عشر للتغير المناخي على أرضها؛ "الترويج السياحي وتنشيط زيارة المناطق الأثرية والسياحية والترويج لمدينة شرم الشيخ لاستضافة المؤتمرات الدولية، وإيجاد فرص عمل وعائد مالي لمئات المصريين، فضلا عن تعزيز صورة مصر كبلد يسود ربوعه الأمن والأمان لجذب الاستثمارات الدولية والسياحية، وتأكيد لمكانة مصر الدولية.وشهدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، وعدد من ممثلي الأمم المتحدة، أمس، الاثنين، رفع علمي مصر والأمم المتحدة، بقاعة المؤتمرات الكبرى في مدينة شرم الشيخ؛ استعدادا لافتتاح مؤتمر التنوع البيولوجي، وذلك كما هو متبع طبقا لمراسم المنظمة مع الدولة المضيفة؛ كي تتمكن أجهزة الأمم المتحدة من تفقد إجراءات الحكومة المصرية ووزارة البيئة من تجهيزات وكافة المستلزمات الخاصة بالمؤتمر، إيذانا بافتتاحه اليوم.وجهزت وزارة البيئة "مجمع للكونجرس" في شرم الشيخ، بالإضافة إلى قاعتين لقمة شرم الشيخ، الأولى هي القاعة الأساسية والتي تكفي لعدد ٢٤٠٠ من المشاركين، والقاعة الجديدة ستكون مؤهلة لحضور ٤٢٠٠ من المشاركين بقمة التنوع البيولوجي في مدينة السلام، وهناك قاعات صغرى لمناقشة مختلف القضايا البيئية على طاولة الاجتماعات من قبل الدول المشاركة، لذلك يطلق عليه مجمع كونجرس، حيث سيكون معدًا لاستقبال وفود أكثر من ١٩٦ دولة.واتفاقية التنوع البيولوجي، هي اتفاقية دولية برعاية الأمم المتحدة للحفاظ علي الكائنات الحية من الانقراض، وشكلت خطوة نوعية في حفظ التنوع البيولوجي والاستخدام المستدام لمكوناته وعناصره، والمشاركة العادلة والمنصفة للمزايا الناتجة عن استغلال الموارد الجينية.وتمثل الاتفاقية دورا هاما للحفاظ علي الموارد البيولوجية وتنوعها على الأرض لما تمثله من دور حيوي للتنمية البشرية الاجتماعية والاقتصادية، وتشكل قيمة عالمية ضخمة للأجيال الحالية والمقبلة.وتضمنت الاتفاقية توقيع عدة بروتوكولات بدات بـ"قرطا جنة للسلامة الإحيائي" (CP-COP-9)، وهو عبارة عن اتفاقية دولية منبثقة عن اتفاقية التنوع البيولوجي، وترمي إلى ضمان سلامة تناول ونقل واستخدام الكائنات الحية المحورة التي تم إنتاجها باستخدام التكنولوجيا الحيوية الحديثة، والتي ربما ينتج عنها آثار سلبية على التنوع البيولوجي، مع أخذ المخاطر على الصحة البشرية في الاعتبار.وقد تم إقرار البروتوكول يوم 29 يناير 2000، ودخل حيز التنفيذ في 11 سبتمبر 2003.وكان الثاني هو بروتوكول "ناجويا" (NP-COP-3)، وهو اتفاقية دولية ملحقة باتفاقية التنوع البيولوجي بشأن الحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامه، وقد دخل البروتوكول حيّز التنفيذ في 12 أكتوبر 2014.وتتضمن أهداف الاتفاقية؛ صيانة التنوع البيولوجي واستخدام عناصره على نحو قابل للاستمرار والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدام الموارد الجينية عن طريق إجراءات، منها الحصول على الموارد الجينية بطرق ملائمة، ونقل التكنولوجيات الملائمة ذات الصلة، مع مراعاة جميع الحقوق في هذه الموارد والتكنولوجيات، وعن طريق التمويل المناسب.وشملت استراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي؛ الوثائق والأدوات الرئيسية لتنفيذ الاتفاقية وأهدافها على المستوى الوطني وتطالب الاتفاقية الأطراف بإعداد استراتيجية وطنية للتنوع البيولوجي والحرص على تعميم هذه الاستراتيجية في التخطيط والأنشطة في جميع القطاعات التي يمكن لأنشطتها أن تؤثر سلبًا أو إيجابًا على التنوع البيولوجي.ومن أهم بنود جدول أعمال المؤتمر؛ مناقشة المسائل التنظيمية والآلية المالية والتقارير من الهيئات الفرعية، ومراجعة تنفيذ برنامج عمل القضايا ذات الصلة، علاوة على تناول عدد كبير من الموضوعات والقضايا البيئية وبرامج العمل والمعارض والنشاطات الجانبية المصاحبة له.يذكر أن 190 دولة من 196 قامت بوضع الاستراتيجية الوطنية للمؤتمر.