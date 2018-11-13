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اقتصاد

نيفين جامع: نقل تبعية جهاز تنمية المشروعات للوزراء يترجم اهتمام الدولة بدوره

الثلاثاء 13/نوفمبر/2018 - 04:00 ص
صدى البلد
محمد صبيح
قالت نيفين جامع، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن نقل تبعية جهاز تنمية المشروعات من وزارة الصناعة والتجارة إلى مجلس الوزراء يترجم اهتمام الدولة بدور الجهاز في تحقيق معدلات النمو.

وكشفت عن مفاوضات مع البنك الدولي للحصول على قرض بقيمة 200 مليون دولار بهدف دعم المشروعات،وفقا لتصريحات نيفين جامع رئيسة الجهاز.

وأشارت جامع إلى أن جهاز تنمية المشروعات يستحوذ على نسبة 95% من التمويلات المقدمة لمشروعات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة.
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