1314 يوما من المنصب إلى البورش.. كلبش 10 سنوات لـ محافظ المنوفية السابق

صدي البلد يرصد محطات قطار محافظ المنوفية من المحافظة إلي البورش

المحافظ المتهم عن سابقه في تصريحات: كان يتلقي اموال من رجال اعمال

مفاجآت في تحريات الرقابة الادارية.. واعترافات نارية لزوجة المتهم السرية

المحافظ المتهم امام المحكمة للمرة الاولي في جلسة 9 يونيو 2018

النيابة العامة: أكل أموال الناس بالباطل، وحجب عن الناس عدل الله

الجنايات: المشدد 10 سنوات للمتهم وتغريمه 15 مليون جنيه





1314 يوما مرت علي حلف هشام عبدالباسط محافظ المنوفية السابق، اليمين الدستوري أمام أعين الجميع، ففي السابع من أبريل عام 2015 تولي المحافظ المتهم في قضية الرشوة منصبه، وبدء في تنفيذ مهام عمله حتي انتهي به المطاف بتاريخ 12 نوفمبر امام محكمة الجنايات، التي قضت بسجنه المشدد 10 سنوات وتغريمه 15 مليون جنيه، ويرصد «صدي البلد» محطات من بداية القطار في محافظة المنوفية، ونهايته في محطة «البورش».





المحافظ السابق مرتشي

في غضون شهر أكتوبر من عام 2015، كانت التصريحات الأشهر للمحافظ السابق هشام عبد الباسط، حين أكد علي لقائه مجموعة من رجال الأعمال عقب توليه المسؤلية للوقوف على المعوقات التي تقف أمامهم وكانت الكارثة أنهم اعترفو أن هناك أموالا شهرية كانت تدفع لشخص يدعي أنه نائب للمحافظ السابق ، بناء علي تعليمات من المحافظ نفسه، مضيفا خلال حوار فضائي إن شهادة رجال الأعمال موثقة وأمام شهود من مسئولي المحافظة الحاليين والسابقين.





المفاجأة.. «ميحدفش الناس بالطوب»

اللي بيته من زجاج مايحدفش الناس بالطوب.. العبارة الشهيرة التي طبقها محافظ المنوفية بحذافيرها، حيث مرت قرابة الثلاث سنوات، حتي أعلنت هيئة الرقابة الادارية في غضون بدايات عام 2018 عن القبض عليه ورجلي أعمال لتورطهم في وقائع فساد، وكشفت التحريات حينها عن تورط المحافظ السابق في تخصيص قطعة أرض لرجلي الأعمال دون سند قانوني، وتم رصد المكالمات بينهم، بعد الحصول على إذن من النيابة.





الظهور الأخير بالمكتب

وحضر المحافظ الي مكتبه في ذات اليوم، في التاسعة صباحا، ومارس عمله بشكل طبيعي، وعقد عدد من الاجتماعات استعدادًا لزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي للمحافظة، التي كانت مقررة حينها لافتتاح مبادرة (مصنعك جاهز بالتراخيص)، وافتتاح مستشفى ومدرسة بالمحافظة، وتبين ان المحافظ غادر مكتبه فجأة في تمام الساعة 3 عصرًا، دون إبلاغ مدير مكتبه بتحركاته على غير العادة، ودون إبداء أي أسباب.





تحريات الرقابة الادارية

وكشفت تحريات الرقابة الإدارية أن هشام عبد الباسط، محافظ المنوفية السابق، اتفق مع المدعو أحمد مبارك على إخفاء مبالغ الرشوة المتفق عليها أثناء استلامها من خلال لفها فى هيئة هدية، وأكدت أنه تم رصد تسجيلات هاتفية بتاريخ 27/12/2017 بتحويل مبلغ 2 مليون ونصف جنيه إلى حساب المدعو أحمد مبارك من شركة "أية أى اكتيف" لتكنولوجيا المعلومات الخاصة بالمدعو عاصم أحمد فتحي، تمثل جزءا من قيمة الأعمال التى تم تنفيذها بالمشروع.





وأوضحت تحريات الرقابة أن هشام عبد الباسط التقى بالمدعو أحمد مبارك فى أحد الكافيهات بالمهندسين، حيث اتفق معه على موعد تسليم مبالغ الرشوة المتفق عليها وبتاريخ 12/1/2018 تم رصد وتوجيه المدعو أحمد مبارك إلى البنك التجاري الدولى فرع جامعة الدول العربية، حيث قام بسحب مبلغ 400 ألف جنيه وتوجه بعد ذلك ليلا إلى عقار مملوك للمحافظ بالمهندسين، وتم رصده وهو يحمل المظروفين السابق الإشارة إليهما ومعه شخص آخر، وبمتابعته تبين قيامه بوضع المظروفين داخل علبتين هدايا كل على حدة ولفهما على هيئة هدية ووضعها داخل حقيبتين بلاستيك وسلمهما للمحافظ.





اعترافات الزوجة السرية للمحافظ

وكشفت التحقيقات التى أشرف عليها المستشار محمد وجيه، المحامى العام الأول لنيابات أمن الدولة العليا، اعترافات الزوجة السرية لمحافظ المنوفية السابق هشام عبد الباسط وزوجته السرية وعدد من المتهمين، حيث قالت حسناء سعد إبراهيم، الزوجة السرية لمحافظ المنوفية السابق، فى التحقيقات: "ارتبطت بمحافظ المنوفية هشام عبد الباسط بأن تزوجته عرفيا وبدأت تلك العلاقة فى 9/12/2015، ولكن أنا أعرفه منذ شهر 8/ 2015 حيث خبطت سيارته بالصدفة فى إسكندرية وقام بتصليحها لي واتعرف على ثم اتجوزنا فى 12/2015، وتم عقد الزواج بعقد عرفي بحضور اثنين شهود من أصحابه وبمعرفة أهلى ولا يوجد أى التزامات مالية حتى إعلان الزواج رسميا والذى كان من المفترض أن يتم إعلانه بناءً على وعد من هشام فور مغادرته لمنصبه كمحافظ للمنوفية، وكنت أتقابل معه فى آخر كل أسبوع بما يعادل 4 مرات شهريا فى شقته الكائنة بمنطقة سموحة فى برج الطيب أمام مصنع الغزل والنسيج، كما أنه يمتلك شقة دور أرضي فى المهندسين وشقة أخرى دوبلكس فى الشيخ زايد وشقة أخرى تعيش بها زوجته وابنه وشقة أخرى فى المعمورة وأخرى فى الإبراهيمية وباعها السنة الماضية ولديه أرض فى الصعيد باعها فى 2016".





اعترافات المحافظ أمام امن الدولة

واعترف المتهم الأول محافظ المنوفية هشام عبد الباسط بعلاقته بالمتهم أحمد مبارك وأنه علاقة ممتدة منذ عشر سنوات كان بينهم تعاملات كثيرة فى السيارات التى كان يقوم بشرائها منه، كما أنه باع أيضا سيارات لي ويقوم بفحص كل سياراتي وتصليحها والعلاقة بدأت تقريبا منذ عام 2007، وقال: "كنت أجتمع به فى مقر عملى بمدينة السادات وبعض الأحيان كنا نتقابل فى القاهرة فى كافيهات مشهورة وهو شخص أثق به، وتطورت العلاقة إلى انسانية وهو شخص مجتهد وكنت أكلف بأعمال كثيرة لإنهائها مثل تراخيص سيارات وتركيب أشياء بمنزلى واستمرت علاقتي وأنا بمنصبي كمحافظ لم تتغير واستمرت لقاءاتنا فى أحد كافيهات المهندسين أو واندى مول والاستراحة المخصص كمحافظ وكانت اللقاء بمفردنا فى الغالب وكانت لتكليفي له بشراء سيارات أو بيعها أو تشطيب العقارات التى أمتلكها".





تسجيلات النيابة

وثبت من استماع النيابة العامة ومشاهدتها للمقاطع المصورة المأذون بمراقبتها وتسجيلها طلب المتهم الأول من المتهم الثاني لعطايا مالية على سبيل الرشوة واستعجال أخذها بوساطة المتهم الثالث وتولى الأخير تنفيذ مشروعات تطوير ورفع كفاءة مبنى واستراحتين تابعيين للمحافظة بمدينة السادات ومبنى ملحق ديوان عام المحافظة بمدينة شبين الكوم، وعرض المتهم الأول إسناد مشروع تطوير ورفع كفاءة مبنى الحماية المدنية بمدينة شبين الكوم إلى شركة المتهم الثاني على أن يتولى المتهم الثالث تنفيذه، وأن لقاءات عدة جمعت المتهمين الأول والثالث، فضلا عن تسلم الأخير لمبلغ مالى من البنك التجارى الدولى فرع جامعة الدول العربية وتوجهه إلى أحد محال الهدايا وإخفائه داخل صندوق هدايا وحقيبة بلاستيكية وأعقب ذلك توجهه به للقاء للمتهم الأول باستراحته بمدينة شبين الكوم.





كما أقر المتهمون بالتحقيقات بصحة التسجيلات الدائرة بينهم حال مواجهتهم بها، كما أقر المتهمان الأول والثالث بصحة صورهما باللقاءات المأذون بتصويرها وثبت بتقرير خبير الأصوات مطابقة أصوات المتهمين جميعا للأصوات المنسوبة اليهم بالتسجيلات وكذلك صورهم.





المحافظ يصل محطة المحكمة

وفي الرابع عشر من مايو، حدد المستشار عادل بعبش رئيس محكمة استئناف القاهرة،جلسة 9 يونيو المقبل،لبدء محاكمة هشام عبد الباسط محافظ المنوفية (السابق) ومتهمين اثنين آخرين، في قضية اتهامهم بارتكاب جرائم طلب وأخذ المحافظ (بصفته موظفا عموميا) مبالغ مالية على سبيل الرشوة من صاحب شركة مقاولات، بواسطة آخر، بلغ إجماليها 27 مليونا و 450 ألف جنيه، مقابل إسناد أعمال عدد من المشروعات التي تجريها المحافظة وتسهيل استلام الأعمال وسرعة صرف المستخلصات المالية المستحقة عنها.





الكسب غير المشروع

واستمع جهاز الكسب غير المشروع، إلى أقوال زوجتي هشام عبد الباسط محافظ المنوفية السابق، قرابة 5 ساعات حول التحقيقات التي يجريها الجهاز، وأكدتا فيها أنهما لا تعلمان شيئا عن مصادر ثروة المحافظ السابق ولا مصادر دخله الثابتة، وأنهما لا تعلمان أي شيء عن السيارات التى يملكها والتى أخفى فيها جزءا من ثروته، وأن ما يمتلكانه من أموال جاءت من مصادر مشروعة.





النيابة العامة: اكل السحت

وفي الحادي عشر من اغسطس، ترافع ممثل النيابة العامة، في القضية قائلا: إن المتهم استغل وظيفته ونفوذه في طلب الرشوة، من أجل إسناد أعمال إلى شركات بعينها، لاسيما ضياع الأمانات في ذمته علاوة على قيامه بانتهاك الحريات والتأمر على الأنفس والأموال وعلى البلاد والعباد، مؤكدا أن المتهم لم يهتم بدوره الحقيقي في تحسين وتطوير المحافظة وتوفير حياة كريمة لمواطنيها، بالإضافة لقيامه بعدم العبء بعظيم أمانته، الحامل بسلطة الوزراء في نطاق محافظته لتحسين خدماتها ولم يستوقفه الواقفين أمام بابه للحصول على حقوقهم.





وتابع ممثل النيابة، أن المتهمين أكلوا أموال الناس بالباطل، وحجبوا عن الناس عدل الله وأضاعوا الأمانات، مضيفا: "إن المتهم محافظ المنوفية، وزير السحت صار يحكي على الشاشات مسيرته الشريفة والكبيرة، وهو بالكاد أنهي دراسته لكلية الآداب، وأن مسيرته كانت في حقيقة أمرها وضيعة، حين مضي كالذئاب يبحث عن فريسته، وحين ملأ نفسه الأمارة بالسوء والطماعة ليبغي على موظفي المحافظة كما بغى قارون على قوم موسى"، مضيفا أنه في يوم 7 إبريل 2015، حين حلف هشام عبدالباسط اليمين محافظا للمنوفية، أمام أعين الجميع، ولكنه أقسم يمينا آخر في داخله بأن يجمع بين السلطة والمال، مطالبا بتوقيع أقصى العقوبة على المتهم.





ضابط الرقابة الإدارية

وقال ضابط الرقابة الإدارية شاهد الإثبات، إن الهيئة رصدت تلقي المحافظ مبلغ 27 مليون جنيه على سبيل الرشوة من رجل الأعمال المتهم الثاني عاصم أحمد فتحي (مقدم الرشوة) رئيس مجلس إدارة شركة "اي ايه اكتف" لتكنولوجيا المعلومات ومكلف بتنفيذ بعض الأعمال الخاصة بالمحافظة لصالح الجهة المسند إليها الأعمال والمتعامل الوحيد على المحافظة، مضيفا أن المحافظ السابق حصل على مبالغ الرشوة علي دفعات ومقابل تزيد 27 مليون جنيه من المتهم الثاني نقدا، بينها 400 ألف جنيه سلمها المتهم الثالث أحمد سعيد (صاحب شركة مقاولات) وسيط الرشوة، على شكل هدية في مسكنه بمحافظة المنوفية، وأنه تتبع القضية بعد الحصول على اذن نيابة أمن الدولة العليا لمدة حوالي شهرين أو 3 أشهر ، وأنه بعد حصر الأموال من مصادره والتحريات والاطلاع إلى بعض الأوراق.





-دفاع المتهم: لا أدلة

وفي المحطة الختامية، في جلسة 12 نوفمبر، قال المحامي الحاضر مع المتهم الأول، إن اعترافات المتهمين الثانى والثالث فى القضية لا ترتقي لان تكون دليل إدانة ضد موكله، لأنهما اعترفا بوقائع الرشوة مقابل الاستفادة من نص القانون الذي يعفيهما من العقاب اذا اعترفا بالاتهام، متابعا أن الأصل فى الاعتراف أن يبادر الراشي ووسيط الرشوة بالإبلاغ عن جريمة الرشوة قبل وقوعها ومعرفة الأجهزة الرقابية بتفاصيلها، وان هناك تناقضا شديدا بين أقوال شهود الإثبات فى القضية، خاصة فيما تعلق بالمبالغ الخاصة بتكلفة المشروع الإجمالية.





محطة "البورش"