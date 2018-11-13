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اقتصاد

استثمر في قطاع الصحة في مصر.. مؤتمر بمشاركة وزيرين.. الخميس المقبل

الثلاثاء 13/نوفمبر/2018 - 03:00 ص
صدى البلد
ولاء عبد الكريم
تنطلق فعاليات مؤتمر" استثمر في قطاع الصحة في مصر "، بعد غد الخميس 15 نوفمبر الجاري، والذي تنظمه منظمة المصريين خريجى الجامعات العالمية للتنمية " T20"، برعاية وحضور وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد و محمد معيط وزير المالية، حيث يستهدف المؤتمر بحث دخول القطاع الخاص كشريك أساسي استثماري في قطاع الصحة بمصر.

وأشارت المنظمة، في بيان لها صباح اليوم،الى أن القطاع الخاص يمتلك مقومات للإرتقاء بالوضع الصحي بمصر، في ظل الدور المبذول من قبل الحكومة المصرية للإرتقاء بالوضع الصحي والذي برز مؤخرًا من خلال المسح الطبي الشامل و القضاء علي قوائم الانتظار و مشروع التامين الصحي الشامل بما يعود بالنفع والخير على المواطن المصري.

وأضافت المنظمة ،أن المؤتمر يناقش أهم التحديات التي تواجة قطاع الصحة في مصر، وفرص القطاع الخاص في الاستثمار في القطاع الصحي، بالإضافة إلي مشروع التأمين الصحي الشامل، وجودة تقديم الرعاية الصحية إضافة إلي مناقشة سبل التحول الرقمي وتاثيره على قطاع الصحة.

يشارك بالمؤتمر، وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد ومحمد معيط وزير المالية، الدكتور عبد اللطيف علاما رئيس المنظمة، الدكتور رياض أرمنيوس رئيس المؤتمر وأحد مؤسسي المنظمة، المهندس خالد العطار مساعد وزير الاتصالات، الدكتور أشرف إسماعيل رئيس هئية المواصفات والجودة، الدكتور خالد النوري رئيس هيئة الرعاية الصحية الدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة الأسبق، بالإضافة إلى سفراء ألمانيا وهولندا والهند، ورؤساء عدد من البنوك المصرية، ورؤساء عدد من شركات التأمين العاملة في السوق المصري، بالإضافة إلى كبار المستثمرين المصريين.
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