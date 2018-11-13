أحمد عزمى يصور فيلم شروق بمحافظة الإسماعيلية

بدا الفنان احمد عزمى تصور دوره فى مسلسل "شروق" بمدينة فايد بمحافظة الاسماعيلية وهو يمثل عودة له لعام السينما بعد غياب طويل.



تدور أحداث الفيلم فى إطار تشويقى عن فتاة كفيفة ولسوء حالتها تحدث جريمة قتل وتبحث الشرطة عن الجانى الذى ارتكب الجريمة.



ويشارك فى بطولة الفيلم بجانب احمد عزمى كل من شروق و سمر على ومجدى على ومجدى فكرى وفتحى سعد وناهد عفيفى وتأليف وإخراج على العتر.

