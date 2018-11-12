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اقتصاد

مطور: قطاع العقارات الأكثر جذبا لرؤوس الأموال

الإثنين 12/نوفمبر/2018 - 11:44 م
صدى البلد
آمنة عبدالعظيم
أكد المهندس شريف حليو رئيس مجلس إدارة إحدى شركات الاستثمار العقاري، أنه برغم وجود عدد من المعوقات التي تواجه قطاع العقارات في مصر فى الفترة الأخيرة إلا أنه يعد القطاع الأكثر قوة والأفضل فى جذب رؤوس الأموال.

وأوضح خلال مؤتمر صحفي اليوم، أن ارتفاع أسعار الأراضى والخامات ومواد البناء المختلفة تسببت في زيادة كبيرة لسعر الوحدات السكنية ومع تراجع القوة الشرائية للمواطنين عقب قرارات الإصلاح الاقتصادي التى بدأتها الحكومة المصرية نهاية 2016 أصبح لدينا توجه أكبر لتصدير العقار والبيع خارج مصر.

وأشار إلى أن وزارتى الاستثمار والاسكان تقومان بدور متميز فى تحسين مناخ الأعمال للمطورين العقاريين مصريين أو أجانب بتيسير التعاملات واختصار الإجراءات اللازمة لبدء مشروع.

وتابع، أن الفترة المقبلة تشهد مزيدا من التوسعات، وندرس التوجه للاستثمار فى مناطق متنوعة وننتظر أول طرح بمدينة سفنكس الجديدة التى نتوقع لها مستقبل كبير، وكذا ندرس الأراضي المتاحة بأسيوط الجديدة كنقلة نوعية للاستثمار لمناطق واعدة ونرى أن الصعيد يحتاج للعديد من المطورين لتنفيذ مشروعات متميزة به.

وأكد أن فكرة الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص لتنمية المناطق الجديدة جيدة بشكل عام وننتظر نتائج التطبيق للطروح الأولى، وندرس الدخول فى مشروعات مماثلة، خاصة أن المرحلة الثالثة من مشروعات الشراكة سيتم طرحها قريبا بحسب مسئولى هيئة المجتمعات العمرانية وعلى رأسهم الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان.
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