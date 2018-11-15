قبل تطبيق اتفاقية الشراكة الأوروبية 0 ٪ جمارك فى يناير.. زلزال يضرب سوق السيارات

ارتباك في سوق السيارات وتوقف حركة البيع والشراء انتظار لانخفاض الاسعار

أسعار السيارات لن تنخفض.. والسيارات الفاخرة المستفيد الأكبر

تخفيض الجمارك على السيارات الاوروبية منذ 9 سنوات ولم يشعر المستهلك بشئ





حالة من التوتر والارتباك تسيطر على سوق السيارات بعد إعلان المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة أن الوزارة بصدد الانتهاء من الإجراءات الخاصة بتطبيق المرحلة الأخيرة من الإعفاء الجمركي على السيارات الواردة من دول الاتحاد الأوروبي لتصل الى صفر جمارك وارسال تلك الاجراءات الى وزارة المالية لبدء التطبيق في بداية يناير ٢٠١٩.

وأعلن وزير التجارة والصناعة أن خفض الرسوم الجمركية لن يؤدى الى خفض أسعار السيارات خاصة أن المحدد الرئيسي لسعر بيع السيارات في السوق المحلية هي الشركات المنتجة.. ووفقا لاتفاقية الشراكة الأوروبية الجمارك تم خفض الجمارك على السيارات الأوروبية تدريجيا منذ ٢٠٠٨ بنسبة ١٠٪ سنويا لتصبح صفرا في ٢٠١٩ وذلك بموجب الاتفاقية التى وقعتها مصر والاتحاد الأوروبي في ٢٥ يونيو ٢٠٠١.





وعلى الرغم من قيام مصر بتأجيل تطبيق الاتفاقية مرتين في عامي ٢٠١٥ و٢٠١٨ أصبح حتميا تخفيض الجمارك هذا العام بنسبة ٣٠٪ لتصبح صفرا فى مطلع ٢٠١٩.

ولكن فور الإعلان عن هذا التخفيض الجمركي أصاب سوق السيارات المصرى زلزالا قويا ضرب جميع جوانبه حيث أحجم المستهلك المصري عن الشراء مما أصاب السوق بحالة من الشلل التام في المبيعات وذلك نتيجة التخبط الذى انتشر في الايام القليلة الماضية نتيجة عدم وضوح الرؤية.

أكد اللواء حسين مصطفى المدير التنفيذى لرابطة صانعى السيارات سابقا أن هناك خطأ كبيرا لدي الكثير من المستهلكين فهم يعتقدون أن نسبة التخفيض تصل الى ١٢٪ على السيارة ولكن في الحقيقة أن الجمارك هي أحد عناصر تكلفة السيارة بالإضافة الى قيمة السيارة نفسها وضريبة القيمة المضافة ورسم التنمية والدمغة.





وقد يعتقد البعض أن الجمارك صفرا على السيارات الاوروبية يودى الى انخفاض الجمارك ولكن في الحقيقة لا أساس لها من الصحة وغير واقعي بالمرة.. فاتفاقية الشراكة الاوروبية يتم تطبيقها منذ تسع سنوات وطوال هذه الفترة لم تنخفض أسعار السيارات وقد أصبحت السيارات الأقل من ١٣٠٠ سى سى صفر في المائة جمارك منذ عامين ولم تنخفض أسعارها أيضا وحتى الان لم يشعر المستهلك بها منذ عام ٢٠١٦ بالرغم أن هناك طرازات وموديلات كثيرة سعتها أقل من ١٢٠٠ سى سى .. ومع تخفيض الجمارك على جميع السيارات الأوروبية لتصبح صفرا في ٢٠١٩ سوف لا يشعر بها المستهلك أيضا.

وأضاف أنه في حقيقة الامر الـ ١٢٪ جمارك على السيارات تتآكل في ظل الزيادة المستمرة في أسعار الموديلات الجديدة التي تقدمها الشركة الأم.. حيث تقوم الشركات العالمية بزيادة أسعار طرازاتها الجديدة بنسبة ٣-٥٪ على تلك السيارات بالإضافة الى أن التضخم الذي يعانى منه الاقتصاد المصرى يؤدى الى زيادة الأسعار أيضا.



