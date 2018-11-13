مداخلات أحمد بتاع هولندا الداعم للجماعة الإرهابية.. فيديو

كشفت قناة "إكسترا نيوز"، كذب ومغالطات القنوات الإخوانية الداعمة للإرهاب.



وعرضت "إكسترا نيوز" ، مجموعة من المداخلات لشخص يدعي «أحمد من هولندا»؛ في كافة الفضائيات المعادية، موضحا أن قنوات الإخوان تقدمه مرة على أنه خبير أو سياسي أو كيميائي ويتحدث في كل شيء.



وسخرت القناة من كذب وادعاء القنوات الإرهابية، قائلا:"هذا هو إعلامهم المضلل وواضح أنه كله أحمد بتاع هولندا"