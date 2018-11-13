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فن

نسمة عبد العزيز تحيى حفلا بالأوبرا.. 30 نوفمبر

الثلاثاء 13/نوفمبر/2018 - 06:00 ص
صدى البلد
أحمد إبراهيم
تستعد عازفة الماريمبا نسمة عبدالعزيز، الشهيرة بـ"أميرة الإيقاع"، لإحياء حفل موسيقي ضخم، رفقة فرقتها الخاصة، يوم الجمعة الموافق 30 نوفمبر الجارى على المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية.

وطرحت إدارة الأوبرا برئاسة الدكتور مجدي صابر، تذاكر الحفل بفئة واحدة وهى 100 جنيه.

ومن المقرر أن يبدأ الحفل فى تمام الثامنة مساءً، وتقدم "نسمة" خلاله باقة من الأعمال الموسيقية الشرقية وتنويعات عالمية منها: "مامبو، قصة الحي الغربى، تيكو تيكو وبوند وموسيقى تكنو والصلصا"، بالإضافة إلى موسيقى أغانى التراث التى تعزفها بأسلوب غربى منها مختارات من أشهر أعمال محمد عبدالوهاب: "يا حبيبى تعالى الحقنى لأسمهان، وحرمت أحبك لوردة، وألف ليلة وليلة لأم كلثوم، وآه ياسمرانى لشادية، وقلبى ومفتاحه لفريد الأطرش، ونسم علينا الهوى لفيروز".

كما تقدم باقة من أروع مؤلفات الموسيقار العالمي عمر خيرت، منها: "قضية عم أحمد، عم صابر، البخيل وأنا، هويد الليل"، بالإضافة إلى فقرة فنية على المزمار والربابة والطبلة الصعيدى.

يذكر أن نسمة عبدالعزيز بدأت دراستها الموسيقية فى كونسرفتوار القاهرة فى سن مبكرة، وتخصصت فى العزف على آلات الإيقاع، وقدمت العديد من الحفلات الناجحة على مسارح دار الأوبرا والمراكز الثقافية والفنية بالقاهرة والإسكندرية وبعض المحافظات، أطلق عليها الجمهور والنقاد لقب "أميرة الإيقاع"؛ نظرًا لبراعتها فى العزف على جميع الآلات الإيقاعية.
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